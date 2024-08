- Chef de la télévision viennoise: "Je réorganise ma vie"

Sarah Wiener (61 ans) réorganise sa vie après avoir quitté la politique européenne. "C'était un changement brutal de passer de chef télé à la politique", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande à Berlin. "Je suis actuellement en train de mettre de l'ordre dans ma vie."

Sa première tâche est sa fondation. La Sarah Wiener Foundation aide les enfants de la maternelle et du primaire dans le domaine de l'alimentation. Elle veut également découvrir enfin sa maison de Brandebourg dans l'Uckermark, rencontrer plus de voisins là-bas et "plonger dans les cent mille lacs".

Autres projets à l'ordre du jour : "Ma famille, mes amis, la cuisine, le manger, passer simplement douze heures dans la cuisine à expérimenter", a déclaré Wiener, qui était assise au Parlement européen pour les Verts autrichiens de 2019. Cependant, elle a décidé de ne pas se représenter aux élections européennes en juin.

