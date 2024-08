Chef de la colonie de fourmis, tueur de bêtes et yeti avec un cerf.

Gamescom a Beaucoup à Offrir, Potentiellement de Manière Débordante. Avec des Milliers de Jeux Vidéo à Découvrir à Cologne, Il Est Simple de Se Perdre. Ntv.de Partage Cinq Attractions à Ne Pas Manquer à l'Événement.

Empire of the Ants

Petites, nombreuses, travailleuses : les fourmis. Dans Empire of the Ants, le joueur endosse le rôle d'une ouvrière qui gravit les échelons pour devenir général, menant des milliers de ses minuscules sujets au combat contre les termites et autres insectes. Ce jeu de stratégie photo-réaliste ne se limite pas à son aspect impressionnant, il se révèle également étonnamment imaginatif en ce qui concerne les missions. Escorter un escargot d'un point à un autre peut sembler étrange au début. Cependant, le commandant fourmi grimpe sur la coquille de l'escargot et défend le véhicule glissant avec ses bataillons de différents types de fourmis contre d'autres adversaires rampants.

Mais ce n'est là qu'une mission. D'autres tâches incluent la construction de nids, la collecte de nourriture, le recrutement d'unités ou la recherche de certaines phéromones qui peuvent augmenter les performances des fourmis. Empire of the Ants est prévu pour une sortie en début de novembre et sera déjà jouable en Hall 6 avec le publisher Microids.

Monster Hunter: Wilds

Le jeu de Capcom est déjà considéré comme l'un des jeux triple A de la manifestation et sert de suite à Monster Hunter World de 2018. La suite présente des bords plus tranchants et un monde beaucoup plus grand et librement explorable. Dans Wilds, des montures sont maintenant disponibles à partir desquelles les monstres peuvent être chassés, qui apparaissent également en groupes.

Les développeurs se concentrent sur les conditions météorologiques. Par exemple, la foudre peut représenter un danger pour le joueur lors de la poursuite d'un monstre. Le monde du jeu est également plus vivant et dynamique, avec plus de créatures rampant et volant dans les différents biomes. La chasse aux créatures sauvages est définitivement agréable et peut être observée en Hall 7.

Mandragora

Si vous avez apprécié "Prince of Persia: The Lost Crown" ou "Tales of Kenzera: ZAU", vous adorerez Mandragora. Ce jeu de plateforme 2.5D avec des éléments Soulslike et Metroidvania est un défi latéral de Primal Game Studios. Dans un monde fantastique sombre envahi de monstres, vous combattez en tant qu'Inquisiteur. Le niveau de difficulté du jeu peut être décrit comme relevé. En particulier, l'éditeur de personnage ne laisse rien à désirer et l'arbre des compétences est immense.

During the playable session, you can test the game's beginning and experience a mini and an end boss. You'll also learn that a few hits are enough before you have to start over from the beginning. Mandragora can be played in Hall 10.

Crimson Desert

En restant sur les combats de boss. La session de jeu pour l'épopée d'action à monde ouvert Crimson Desert est un véritable feu d'artifice de boss. Jusqu'à quatre duels difficiles attendent les visiteurs de Gamescom en Hall 6, y compris un giant crab et un mix de yeti et de cerf.

Les développeurs veulent montrer le système de combat, mais vous aurez également un avant-goût des graphismes époustouflants et des paysages magnifiquement conçus du jeu. Malgré l'intensité des combats de boss, ils offrent beaucoup d'amusement, car le jeu, qui doit sortir l'année prochaine, dispose d'une fonction de résurrection qui vous permet de rejoindre immediately le combat. Vous en apprendrez peu sur l'histoire du jeu, mais le développeur Pearl Abyss promet de revealing plus dans les mois à venir.

Une fois de plus, l'aspect narratif passe au second plan, mais Phantom Blade Zero est un régal pour les fans de combats de samouraïs raffinés et rapides. Ce jeu d'action-aventure évoque fortement la série Dark Souls, mais n'est pas aussi impitoyable. Une fois que les ennemis sont vaincus et que le joueur tombe face à un boss, il n'est plus nécessaire de combattre à nouveau les monstres et les bandits ennuyeux.

Les développeurs chinois de S-Game présentent un tutoriel pour les techniques de combat, une petite zone et trois combats de boss dans leur démonstration. Il s'agit d'une session de jeu complète qui laisse une forte impression grâce à ses graphismes attrayants. Vous pouvez trouver ce jeu en Hall 10.2, prêt à être joué dans les jours à venir.

À Gamescom, vous pouvez explorer le jeu de stratégie photo-réaliste Empire of the Ants, prévu pour une sortie en début de novembre, situé en Hall 6 avec le publisher Microids. De plus, si vous êtes un fan de Monster Hunter, vous ne voulez pas manquer Monster Hunter: Wilds, la suite du jeu populaire de Capcom, présentée en Hall 7.

Lire aussi: