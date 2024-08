Chef de la colonie de fourmis, chasseur de bêtes et yeti avec un cerf.

Beaucoup à découvrir à la Gamescom, potentiellement déroutant. Avec des milliers de jeux vidéo à tester à Cologne, rester à jour peut être un défi. ntv.de présente cinq must-see de l'événement.

Désordre de fourmilière

Petites, nombreuses, diligentes : les fourmis. Dans Désordre de fourmilière, vous incarnez un soldat fourmi qui gravit les échelons pour devenir commandant, menant des milliers de ses petits camarades au combat contre les termites et autres insectes. Le jeu de stratégie photoréaliste n'est pas seulement visuellement attrayant, mais aussi créatif dans ses missions. Escorter un escargot de A à B - cela semble bizarre au début. Mais le chef de fourmi grimpe sur la coquille de l'escargot, menant ses bataillons de différents types de fourmis en défense contre d'autres ennemis rampants.

Et ce n'est pas tout. Autres tâches : construire des nids, collecter de la nourriture, recruter des unités ou rechercher certains parfums qui peuvent booster le moral de l'équipe de fourmis. Désordre de fourmilière est prévu pour une sortie en début novembre, et vous pouvez déjà l'essayer en salle 6 avec le publisher Microids.

Monster Hunter: Savannah

Ce titre de la liste de Capcom est un jeu de haut niveau à la manifestation et continue le succès de Monster Hunter World de 2018. La suite présente des graphismes améliorés et un monde plus grand et librement explorable. À Savannah, il y a maintenant des montures à partir desquelles les monstres peuvent être chassés, qui ont également tendance à apparaître en meutes.

Les développeurs se concentrent sur les conditions météorologiques dynamiques. Par exemple, la foudre peut représenter une menace pour le joueur pendant la poursuite d'un monstre. De plus, le monde du jeu est plus vivant et diversifié, grouillant de créatures dans les différents biomes. La chasse aux monstres sauvages est très amusante et peut être vue en salle 7.

Fleur Sinistre

Si vous avez apprécié "Prince of Persia : La Couronne Perdue" ou "Tales of Kenzera : ZAU", vous adorerez Fleur Sinistre. Ce jeu de plateforme 2,5D combinant des éléments Soulslike et Metroidvania est un défi latéral de Dark Chambers Studios. Dans un monde de fantasy sombre envahi de monstres, vous vous frayez un chemin en tant qu'inquisiteur. Le niveau de difficulté est assez intense. En particulier, l'éditeur de personnage ne laisse aucun désir insatisfait, et l'arbre des compétences est immense.

During the playable session, you can test the game's introduction and face a mini-boss and an end boss. You'll also discover that a few hits will send you back to the beginning. Sinister Blossom is available in Hall 10.

Crimson Desert

Nous restons sur les combats de boss. La session de jeu pour l'épopée d'action open-world Crimson Desert est un spectacle de boss en toute fin. Quatre duels difficiles attendent les visiteurs de la Gamescom en salle 6. Avec ça : un gros crabe et un mélange de yeti et de cerf.

Les développeurs veulent principalement mettre en avant le système de combat, mais vous aurez également un aperçu des graphismes époustouflants et des designs de paysage élaborés. Malgré les combats de boss impitoyables, ils sont divertissants, car la fonction de résurrection permet un retour immédiat au combat lorsque vous êtes vaincu. Cependant, l'histoire du jeu ne sera pas explorée avant sa sortie l'année prochaine.

Ici, l'aspect narratif passe au second plan, mais Phantom Blade Zero est un régal pour les fans de combats de samouraïs polis et rapides. Ce jeu d'action-aventure a une forte ressemblance avec la série Dark Souls, mais il est moins impitoyable. Une fois que les ennemis sont vaincus, le joueur n'a pas à répéter la défaite des monstres et des bandits ennuyeux.

Les développeurs chinois de Shadow Game Studio présentent un tutoriel pour les techniques de combat, une petite zone et trois combats de boss dans leur démo. C'est une session de jeu complète qui laisse une forte impression avec ses graphismes impressionnants. Vous pouvez trouver ce titre caché en salle 10.2, prêt à être joué dans les jours à venir.

