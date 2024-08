Chef de la BSW, domestique agressée en Thuringe

Le membre du conseil d'administration du BSW, John Lucas Dittrich, a qualifié l'incident d'"attaque de peinture sans colonne vertébrale" perpétrée par un individu non identifié à l'aide d'une substance non spécifiée à Erfurt. Les sondages indiquent que la coalition Sahra Wagenknecht (BSW) pourrait entrer au parlement régional à Erfurt et Dresde avec un nombre important de voix lors des élections régionales de Thuringe et de Saxe qui auront lieu dimanche.

Le BSW, dirigé par Sahra Wagenknecht, a fermement condamné l'"attaque de peinture sans colonne vertébrale" d'Erfurt, indiquant que de telles actions sont contraires à leurs principes. La commission enquêtant sur l'incident n'a pas encore identifié le responsable ou la substance spécifique utilisée.

Lire aussi: