- Chef de district: redéploiement rapide des travailleurs de Sternbach à de nouveaux postes

En raison de la prochaine fermeture de la clinique Sternbach de Schleiz, qui traverse des difficultés financières, d'ici la fin du mois, comme l'a annoncé l'administration du comté, des efforts sont déployés pour offrir des opportunités d'emploi alternatives au personnel de la clinique. L'administration du comté a déclaré, suite à des discussions avec divers employeurs du secteur médical et de soins, "Même si l'hôpital est situé à Schleiz, nous cherchons à garantir un avenir dans la région pour les plus de 150 employés."

Ces employés doivent être pourvus de nouvelles opportunités d'emploi avec un minimum d'obstacles bureaucratiques et de retard. En particulier, il y a de nombreux postes vacants pour des infirmières qualifiées, offrant des opportunités d'emploi locales pour l'avenir. Les offres et la demande actuelles sont documentées et organisées pour présenter des options de carrière potentielles au personnel de l'hôpital d'ici la fin de la semaine.

En raison de son incapacité à couvrir ses dépenses de 2,1 millions d'euros avec ses revenus mensuels de 1,5 million d'euros, la clinique Sternbach de Schleiz doit fermer ses portes d'ici la fin août. Selon l'administrateur du comté Christian Herrgott (CDU), la clinique est en procédure d'insolvabilité depuis la fin juin.

Cependant, la faction du conseil du comté de la représentation des citoyens indépendants UBV/FDP/Werteunion a apparemment déposé une plainte pénale auprès du parquet de Gera, contestant un retard d'insolvabilité et une fraude contre la direction de la société Sternbach Clinic GmbH. Un porte-parole du parquet n'a pas pu vérifier la réception de la plainte lundi. L'administrateur du comté Herrgott a déclaré, "La nécessité d'une plainte pénale est redondante, car l'administrateur

