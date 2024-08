- ChatGPT se moque des tendances de l'Instagram que nous avons essayé de suivre

Pour suivre cette tendance, il faut avoir le sens de l'humour envers soi-même. L'IA nommée ChatGPT est actuellement sollicitée avec la phrase : "Flamber l'alimentation Instagram de...", ce qui signifie "Critiquer/Dézinguer l'alimentation Instagram de..."

Selon "NBC", plus de cinq cent mille personnes ont participé au dernier défi Instagram. C'est comme une épidémie qui se propage sur la plateforme de médias sociaux. Les utilisateurs publient la critique de ChatGPT de leur propre compte, taguent un ami pour suivre et ainsi de suite.

J'ai décidé de tester avec mon propre fil en premier. Avec des photos professionnelles avec des célébrités et plein de clichés de plage, ChatGPT a commenté : "Tu as plus de photos de plage qu'une agence de voyages. On a compris, tu es obsédé par la plage et les couchers de soleil, tu pourrais presque être un sauveteur de Baywatch." En ce qui concerne les photos avec des célébrités, ChatGPT a plaisanté : "Tu interagis avec les célébrités plus que avec ta propre famille. L'un d'eux a l'air de supplier pour de l'aide, incertain de savoir qui tu es, tandis que Schweinsteiger semble préparer une évasion." Alors si tu peux supporter une dose d'humour, c'est une tendance extrêmement drôle.

ChatGPT se moque du fil Instagram de Stern

Puis, ce fut le tour de Stern. Voici comment ça se passe : Dis simplement à ChatGPT de "Flamber l'alimentation Instagram de Stern" et joins une image du fil. Malheureusement, ChatGPT ne peut pas accéder au fil de la plateforme d'images pour le moment, alors tu devras fournir toi-même une photo exemple du fil.

Une fois que j'ai traduit le texte de l'IA de l'anglais vers l'allemand, voici ce qu'elle a produit, même si tu devrais le prendre avec une pincée de sel : "Ton alimentation Instagram est un méli-mélo chaotique ! C'est comme si tes intérêts avaient été jetés dans un mixeur et que quelqu'un avait appuyé sur le bouton 'mélanger'. Tu as des actualités sérieuses et des scandales historiques, un chien en audition pour 'Le Roi Lion', le techno-clubber OG allemand, et même un post dramatique sur la villa de Goebbels. Il y a un tuyau soi-disant transformateur sur la façon de Correctement épeler 'spaghetti', faisant de ton alimentation un buffet informatif, divertissant et quelque peu déconcertant."

Que pense ChatGPT de ton alimentation Instagram ?

Aux États-Unis, ce défi Instagram a connu une grande popularité, avec de nombreux individus qui y participent. Si tu décides de participer depuis les États-Unis d'Amérique, tu pourrais trouver ChatGPT critiquant ton fil avec des remarques humoristiques, comme il l'a fait avec le fil dans le texte.**

