- Chasse au primate échappé à Salem près du lac de Constance

On a parle beaucoup d'un singe en liberté originaire de l'Affenberg de Salem, qui fait des vagues dans la région du lac de Constance. Sa localisation reste mystérieuse. Il a été aperçu un matin de vendredi à Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis), près de la route fédérale B31.

On raconte que le singe sautait de branche en branche. Bien que les évasions hors du parc soient rares pour les macaques de Barbarie, elles peuvent se produire si un arbre tombe sur la clôture pendant une tempête, comme l'a expliqué le directeur du parc Roland Hilgartner. Il suppose que le fugitif a pu utiliser un petit espace entre les canopées des branches à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclos pour s'échapper. "Compte tenu de leur agilité, ils peuvent sauter par-dessus de tels espaces", a-t-il noté.

La structure de la clôture est conçue pour empêcher les évasions mais permet le retour de l'extérieur. Les animaux ont tendance à revenir en raison de leur fort instinct de se réunir avec leur groupe dans un environnement familier, a ajouté Hilgartner. Cependant, il est également possible que le singe survive seul à l'état sauvage pour le moment. La région offre une végétation abondante pour se nourrir, et les insectes sont une source naturelle de nourriture. De plus, la végétation et la faune de chaque côté de la clôture sont similaires, selon Hilgartner. "Peut-être trouvera-t-il quelques pommes abandonnées dans les vergers", a-t-il suggéré. Cependant, une nourriture supplémentaire pourrait être nécessaire en hiver, a précisé Hilgartner.

Les macaques de Barbarie sont inscrits sur la liste rouge de l'UICN. Vendredi, les forces de l'ordre locales et le personnel de l'Affenberg ont tenté de faire descendre le jeune singe d'un arbre avec de la nourriture, mais il a couru dans une zone boisée plus étendue. Ces primates gris-brun originaires des régions montagneuses du Maroc et de l'Algérie sont estimés à moins de 8 000 dans le monde. Environ 200 vivent sur une parcelle forestière de 20 hectares à l'Affenberg, offrant aux visiteurs une rencontre rapprochée avec eux.

La curiosité du directeur du parc concernant l'itinéraire d'évasion du singe l'a conduit à explorer la possibilité d'utiliser les petits espaces entre les canopées des arbres. Malgré la nature insaisissable du singe, la curiosité des locaux concernant sa localisation et ses actions continue de grandir.

Lire aussi: