- Chasse au bateau perdu dans les eaux autour de la Sicile

Après le chavirement d'un voilier haut de gamme au large de la côte sicilienne, des efforts sont déployés pour localiser les six personnes portées disparues. Des plongeurs de la péninsule italienne sont à leur recherche depuis l'aube, dont le milliardaire britannique de la technologie Mike Lynch, selon la Protection civile sicilienne. Les plongeurs ont achevé leur première inspection des débris sur le fond marin sans rien trouver avant la fin de la nuit de lundi.

Le yacht de 50 mètres, baptisé "Bayesian", a connu des difficultés tôt lundi matin lors d'une violente tempête avec de forts vents près du port de Porticello, au nord de la Sicile. Selon la garde côtière, 22 personnes se trouvaient à bord. Quinze d'entre elles ont été sauvées et ramenées à terre. Au départ, sept personnes étaient portées disparues, mais plus tard, un corps a été récupéré dans l'eau.

L'opération de recherche est difficile

L'opération de sauvetage s'annonce difficile, selon les pompiers. L'épave du "Bayesian" repose à une profondeur de 49 mètres sur le fond marin. On suppose que les personnes disparues sont toujours prisonnières à l'intérieur du navire. During their initial examination, the divers only managed to explore the bridge. Access to the yacht's inner areas was reportedly obstructed.

Les six personnes disparues comprennent quatre Britanniques et deux Américains, selon les registres officiels. Les médias italiens rapportent régulièrement que, outre Mike Lynch, souvent qualifié de "Bill Gates britannique" dans les tabloïds de son pays, sa fille de 18 ans est également portée disparue. La femme de Lynch a été secourue et reçoit actuellement des soins à l'hôpital.

Les services d'urgence travaillent sous une pression temporelle importante en raison de la profondeur du navire coulé et des conditions météorologiques dégradées. Les familles des six personnes disparues sont dans l'urgence, attendant anxieusement des nouvelles de leurs proches.

