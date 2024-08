Charlotte Worthy trouve les hommes "souvent ennuyeux"

Après sa séparation avec Sido et une période de "tempête et de stress" qui a suivi, Charlotte Würdig est plus heureuse que jamais d'être célibataire. Après tout, elle a ses bébés poilus, bien qu'elle admette : "Je ne compare pas facilement les hommes et les chiens."

Il y a plus de quatre ans que le modérateur Charlotte Würdig et le rappeur Sido ont mis fin à leur relation. Tandis que lui a poursuivi sa route avec Georgina Stumpf, alias Gia Georgina, la vie amoureuse de Würdig semble être au point mort.

Cependant, la quadragénaire ne semble pas trop préoccupée, comme elle l'a révélé dans un entretien accordé au magazine "Bunte". Elle reste occupée avec leurs deux fils, nés en 2013 et 2016, et ses trois chiens de montagne des Alpes bernois.

"Je ne compare pas facilement les hommes et les chiens", reconnaît Würdig, mais elle fait un parallèle : "Mais bien sûr, les deux nécessitent du temps." Malheureusement, elle n'en a pas beaucoup pour une relation amoureuse pour le moment. "Je ne la recherche pas non plus. J'ai eu ma période de "tempête et de stress" juste après ma rupture avec Paul", reveals-t-elle.

Une histoire d'amour en promenant les chiens ?

Pendant cette période, Würdig sortait beaucoup. "C'était une période excitante où j'ai dû me réorienter complètement", se souvient-elle, ajoutant : "Les caresses sur le ventre faisaient du bien et boostaient ma confiance en moi. Mais cette phase était vite terminée. Maintenant, je trouve souvent les hommes ennuyeux et même paresseux."

Oups ! Mauvaise nouvelle pour les éventuels prétendants. Les chances de draguer Würdig en promenant ses chiens semblent également maigres. "Je suis trop occupée à maintenir le groupe uni. Et puis, trois chiens peuvent compliquer les choses. Certains pensent même que je suis une dog-sitter", avoue-t-elle.

Mais il y a plus : "Et si vous rencontrez quelqu'un, il doit être très amical envers les chiens. Les allergies aux chiens seraient mauvaises, et une relation à distance est presque impossible. Mais sérieusement : plus je vieillis et plus je rencontre de gens, plus je suis heureuse avec mes animaux."

En d'autres termes, Charlotte Würdig est presque entièrement dévouée à ses chiens. Il semble que les amis à deux pattes devront attendre leur tour.

Malgré ses précédentes rencontres flirtantes pendant sa période de "tempête et de stress", Charlotte Wuérdig préfère actuellement la compagnie de ses bébés poilus aux relations humaines. Le divertissement qu'elle en tire vient de ses trois chiens de montagne des Alpes bernois, nécessitant toute son attention et son temps.

Lire aussi: