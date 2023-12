Charlie Whiting : Le directeur de course de la Formule 1 meurt subitement à l'âge de 66 ans

Âgé de 66 ans, Whiting était à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie, qui marque le coup d'envoi de la nouvelle saison de Formule 1 ce week-end.

Il avait commencé sa carrière en F1 au sein de l'équipe Hesketh, avant de rejoindre l'écurie Brabham de Bernie Ecclestone, où il a occupé le poste de chef mécanicien pendant une période faste qui a vu Nelson Piquet remporter le championnat du monde des pilotes (WDC) en 1981 et 1983.

Il était directeur de course de la série de sport automobile depuis 1997. Jean Todt, président de la FIA, a décrit Whiting comme "une figure centrale et inimitable de la Formule 1 qui incarnait l'éthique et l'esprit de ce sport fantastique".

Avant d'occuper le poste de directeur de course de la compétition, qui l'a vu servir de starter officiel de chaque grand prix, ainsi que de superviseur des règles et règlements de la F1, Whiting avait d'abord rejoint la FIA en 1988 en tant que directeur technique.

Visitez CNN.com/Sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Notre genre d'homme

Le quintuple champion du monde Lewis Hamilton a été l'une des nombreuses stars actuelles et anciennes de la F1 à rendre hommage à M. Whiting, qui était considéré comme l'homme de confiance des pilotes lors des week-ends de course.

"Ce qu'il a fait pour le sport, son engagement, c'était vraiment un pilier", a déclaré Hamilton. "C'est une figure emblématique du monde du sport, et il nous a tant apporté. Qu'il repose en paix.

Sebastian Vettel, de Ferrari, l'a qualifié de "notre genre d'homme, notre homme des pilotes". Il a ajouté : "Je lui ai parlé hier : "J'ai parlé avec lui hier et j'ai parcouru la piste avec lui pour les deux premiers virages. Il est difficile de comprendre quand quelqu'un n'est plus là.

"Il était l'intermédiaire. C'était quelqu'un à qui vous pouviez demander n'importe quoi, à n'importe quel moment. Il était ouvert à tout le monde, sa porte était toujours ouverte. C'était un coureur, mais aussi un homme très sympathique".

Ross Brawn, directeur général de la Formule 1, a rappelé sa longue amitié avec Whiting, qui a également travaillé avec le triple champion du monde Niki Lauda à l'époque où il travaillait chez Brabham.

"J'ai connu Charlie pendant toute ma vie de pilote", a-t-il déclaré. "Nous avons travaillé ensemble comme mécaniciens, sommes devenus amis et avons passé beaucoup de temps ensemble sur les circuits du monde entier.

"J'ai été rempli d'une immense tristesse lorsque j'ai appris la tragique nouvelle. Je suis dévasté. C'est une grande perte non seulement pour moi personnellement, mais aussi pour toute la famille de la Formule 1, la FIA et le sport automobile dans son ensemble".

Sergio Perez, qui pilote pour Racing Point, a déclaré : "C'était fantastique [de travailler avec Charlie]. C'était un bon gars. Il est très rare dans ce sport de rencontrer un homme aussi pacifique, un homme charmant, un ami proche.

"Je n'ai rien de mauvais à dire sur lui, pour être honnête. Je n'ai rien à dire de mal sur lui, pour être honnête. Rien. Il n'y a que des bonnes choses. Toutes mes pensées vont à sa famille. Nous avons parcouru le monde ensemble pendant de nombreuses années.

LIRE : La nécrologie de Sergio Marchionne

"Quelqu'un comme lui, il sera impossible de lui trouver un remplaçant. Il est l'un des acteurs clés de ce sport. Il avait une telle relation avec tous les pilotes, avec tous les directeurs d'équipe, qu'il sera difficile de le remplacer".

Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, a ajouté son propre hommage, évoquant un "pilier de notre famille de la Formule 1" et "un véritable gardien de ses meilleurs intérêts".

Mattia Binotto, chef de Ferrari, a quant à lui salué les connaissances de M. Whiting en matière d'industrie, le qualifiant d'"expert infatigable et éclairé du sport automobile". M. Binotto a ajouté : "Il a contribué à rendre la F1 plus sûre et meilleure.

"Notre sport est diminué par sa disparition et nous avons perdu un ami. Il nous manquera beaucoup.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com