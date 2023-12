Charlie Sifford : le premier professionnel noir du golf qui a ouvert la voie à Tiger Woods

Lorsqu'il a poliment reposé la question après avoir participé à des événements réservés aux joueurs noirs, il a reçu des insultes racistes, voire des menaces de mort.

Mais Sifford n'a pas abandonné.

Avec le soutien de Stanley Mosk, procureur général de Californie, et avec son compatriote Jackie Robinson à ses côtés, Sifford est devenu le premier joueur noir à jouer sur le circuit de la PGA en 1959.

Si vous visitez l'exposition Tiger Woods au Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaines à Washington, D.C., vous verrez une photo de Sifford.

En brisant la clause "réservé aux Caucasiens" dans le golf, Sifford a contribué à ouvrir la voie à d'autres golfeurs noirs, y compris au golfeur noir le plus célèbre de tous les temps, Woods.

Woods l'a d'ailleurs reconnu, déclarant en 2015, après la mort de Sifford, qu'il n'aurait peut-être pas été golfeur professionnel s'il n'avait pas été là.

"Il est comme le grand-père que je n'ai jamais eu", a déclaré Woods après un tour d'entraînement avant le Farmers Insurance Open 2015 à Torrey Pines, le lendemain de la mort de Sifford. "La nuit a été longue, et je suis sûr que les jours seront longs. Il s'est battu, et ce qu'il a fait, le courage qu'il a eu de s'accrocher et d'être ici et de jouer.

"Je ne serais probablement pas ici (sans Sifford). Mon père n'aurait jamais repris le jeu. Qui sait si la clause existerait encore ou non ? Mais il a réussi à la faire tomber".

Sifford a été le premier joueur noir à réussir dans le golf, il a pu s'appuyer sur un proche.

Robinson, qui a franchi la barrière de la couleur dans la Major League Baseball en 1947, était un ami de Sifford et, fort de sa propre expérience, il a donné quelques conseils au golfeur avant qu'il n'entame son voyage vers le Tour.

"Jackie lui a dit qu'il allait devoir faire face à beaucoup de choses, ne pas réagir à beaucoup de choses parce qu'une fois qu'il l'aurait fait, ce serait plus difficile pour lui et plus difficile pour les gens qui viendraient derrière lui", se souvient Charles Sifford, le fils de Charlie.

"Il gardait donc la tête froide, se mordait la langue et se contentait de faire face à ce qui lui était présenté, car il savait que s'il se trompait, ce serait encore plus difficile pour le suivant.

La nécessité de déménager

Né à Charlotte, en Caroline du Nord, en 1922, Sifford est entré dans le golf par la seule voie qui s'offrait à un jeune Noir : celle de caddie.

Mais il voulait jouer au golf - à l'âge de 13 ans, il était capable de faire un parcours de 18 trous - et non pas porter le sac de quelqu'un d'autre.

Cependant, en grandissant à l'époque de la ségrégation, les occasions d'acquérir de l'expérience sur les parcours n'étaient pas faciles à trouver.

Il finit par devenir joueur professionnel en 1948, mais en raison de la clause dite "Caucasian only", qui empêche les joueurs noirs de jouer avec leurs homologues blancs, Sifford doit se contenter de participer à des compétitions réservées aux Noirs.

Lorsque Sifford atteint la trentaine, les lois sur la ségrégation sont peu à peu abandonnées, mais le golf se montre moins prompt à évoluer.

En 1959, la clause "réservé aux Caucasiens" existait toujours et il était facile de comprendre comment elle pouvait perdurer parce que le golf se jouait dans ces clubs privés et qu'ils étaient en mesure de continuer à appliquer les règles de ségrégation", explique Nancy Churnin, auteure de "Charlie Takes His Shot : Comment Charlie Sifford a brisé la barrière de la couleur dans le golf", a déclaré Nancy Churnin à CNN Sport.

"Si vous ne pouvez pas entrer dans ces clubs privés, comment allez-vous pouvoir jouer ?

Le parcours de Sifford pour jouer sur le circuit de la PGA n'a pas été le fruit d'une décision spontanée. Il a travaillé pendant des années pour y parvenir.

Sa première tentative de percer sur le circuit de l'Association des golfeurs professionnels d'Amérique (PGA) en 1952 s'est heurtée au vitriol et à la pression raciale.

Lors du Phoenix Open, Sifford et son quatuor composé uniquement de Noirs - dont le boxeur poids lourd Joe Louis - trouvent des excréments dans le gobelet du premier trou et doivent attendre près d'une heure pour qu'ils soient remplacés.

Incapable de démontrer ses capacités avec les meilleurs joueurs, Sifford exerce ses talents ailleurs, avec beaucoup de succès.

Il remporte six fois le National Negro Open de l'United Golf Association, enchaînant les victoires de 1952 à 1956.

Cependant, son rêve était de montrer ses capacités sur la plus grande scène du golf avec les meilleurs joueurs du secteur, ce qui impliquait quelques sacrifices, comme s'en souvient son fils Charles.

"Quand j'avais une dizaine d'années, j'ai réalisé que nous vivions à Philadelphie et que mon père ne pouvait pas participer à beaucoup de tournois", a-t-il déclaré à CNN Sport. "Il n'y avait pas beaucoup d'exposition au golf sur la côte Est, alors nous avons déménagé sur la côte Ouest quand j'avais 10 ans. C'est là qu'il m'a dit que pour réussir ou avoir une chance de réussir, nous devions aller vers l'ouest."

La percée

La star du baseball Robinson était une source d'inspiration et un exemple de ce que Sifford espérait réaliser dans le golf. Mais Sifford s'est aussi rendu compte qu'il allait avoir besoin d'une aide juridique.

Après avoir déménagé sur la côte ouest des États-Unis, Sifford se lie d'amitié avec Stanley Mosk, procureur général de Californie.

Mosk était juif et avait lui aussi connu la discrimination de première main. Il jouait au golf au Hillcrest Country Club de Los Angeles, qui accueillait des membres de la communauté juive alors que d'autres clubs leur refusaient l'accès.

L'acteur Billy Crystal, dans son éloge funèbre de Muhammad Ali lors des funérailles du grand boxeur en 2016, a rappelé un incident qui a mis en lumière la politique de fermeture du golf.

Ali a invité son bon ami Crystal à aller courir sur un terrain de golf, sans se rendre compte que le club n'autorisait pas les membres juifs.

(Ali) était furieux : "Je suis un musulman noir et ils me laissent courir là-bas. Petit frère, je ne courrai plus jamais là-bas"", se souvient Crystal.

Les compétences de Sifford ont immédiatement impressionné Mosk. Et le fait qu'une personne aussi douée soit incapable de se produire sur la plus grande scène l'a mis en colère.

Mosk entreprend donc d'aider Sifford à jouer sur le circuit de la PGA.

En tant que procureur général de Californie, Mosk a pu apporter une certaine influence politique au combat de Sifford. Plus tard, Mosk a été juge associé à la Cour suprême de Californie pendant 37 ans - le mandat le plus long de l'histoire de cette cour.

Après des années de lettres et de conversations, Sifford obtient finalement une carte de joueur du PGA Tour en 1960, à l'âge de 39 ans, devenant ainsi le premier joueur noir à jouer sur le Tour.

Un an plus tard, suite à d'importantes pressions, le PGA Tour abandonne sa clause d'adhésion "réservée aux personnes de race blanche".

Cependant, Sifford est constamment victime d'abus racistes de la part de golfeurs et de spectateurs blancs.

Son fils Charles se souvient également d'avoir entendu parler de menaces de mort adressées à son père au cours de ces années.

"À plusieurs reprises, lorsqu'il jouait dans le Sud (région des États-Unis), il a reçu quelques menaces de mort", explique Charles. "Les gens l'appelaient dans sa chambre d'hôtel et lui disaient que s'il se présentait sur le terrain de golf, ils allaient le tuer.

Il a répondu : "Eh bien, vous allez devoir le faire parce que je vais me rendre au terrain de golf". Il était donc déterminé à ne laisser personne l'empêcher de faire ce qu'il voulait. Et il avait cette volonté en lui. Plus on essayait de l'arrêter, plus il essayait de réussir".

Un changement dans le vent

Bien qu'il ait atteint la trentaine lorsqu'il est arrivé sur le circuit de la PGA, Sifford a pu montrer qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs golfeurs, malgré l'hostilité qu'il a rencontrée, tant sur le terrain de golf qu'à l'extérieur.

Churnin se souvient d'avoir lu des articles sur des hôtels qui refusaient de lui louer des chambres ou des clubs qui ne le laissaient toujours pas manger avec d'autres professionnels ou utiliser les vestiaires en raison de la couleur de sa peau.

Cependant, le Greater Hartford Open de 1967 - aujourd'hui Travelers Championship - dans le Connecticut a marqué un tournant. "C'était la première fois que le public était de son côté", selon Churnin.

Et cela semble faire la différence, puisque Sifford remporte sa première victoire sur le PGA Tour à cette occasion, devenant ainsi le premier joueur noir à remporter une victoire sur le PGA Tour.

Bien qu'il n'ait pas su que son père avait gagné parce qu'il n'y avait pas de couverture télévisée du golf, comme c'est le cas aujourd'hui, Charles se souvient d'un changement palpable chez Sifford après cette victoire capitale.

"Je l'ai vu dans le journal et j'étais vraiment content pour lui, car c'était le rêve de toute une vie de pouvoir gagner sur le PGA Tour. Cela lui a enlevé beaucoup de pression. Il semblait plus détendu, sachant qu'il l'avait fait une fois, et qu'il y avait toujours la possibilité de le refaire".

Sifford a ensuite remporté le Los Angeles Open 1969 (aujourd'hui The Genesis Invitational) ainsi que le Senior PGA Championship 1975 et est devenu un membre original du PGA Tour Champions, où il a remporté le Suntree Classic.

En 2004, il est devenu le premier golfeur noir à être intronisé au World Golf Hall of Fame.

Ouvrir la voie

Le président Barack Obama a également décerné à Sifford la médaille présidentielle de la liberté 2014 "pour avoir modifié le cours du sport et du pays qu'il aimait".

Même si Charles admet que Sifford était "très déçu" qu'il n'y ait pas eu un énorme afflux de golfeurs noirs à sa suite, le fait d'être le premier joueur noir sur le PGA Tour était quelque chose dont il était extrêmement fier.

Selon Churnin, ce n'est pas faute d'efforts ou d'engagement de la part de Sifford que le nombre de golfeurs noirs suivant ses traces n'a pas été massif.

"Nous disposons tous d'outils différents", a-t-elle expliqué. "Certains d'entre nous utilisent des mots, d'autres de la musique, certains d'entre nous se présenteront à des élections, d'autres seront des juristes.

"Nous venons tous dans ce monde et notre travail consiste à essayer de rendre le monde meilleur - un monde meilleur, plus égal, plus juste, plus gentil, plus aimant, plus inclusif. Cet homme a utilisé un club de golf pour lutter pour la justice. Il savait qu'il ne verrait pas tous les fruits de ce combat de son vivant.

"Mais il a utilisé son club de golf pour l'équité, l'égalité, pour rendre le monde meilleur pour les autres. Et il a pu voir la terre promise de là où il était, parce que maintenant qu'il avait frappé à cette porte, il en avait fait un endroit où d'autres derrière lui pouvaient aller et réaliser leurs rêves sur le terrain de golf".

Source: edition.cnn.com