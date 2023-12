Faits marquants

Charlie Martin : un pilote transgenre poursuit son rêve de participer aux 24 heures du Mans

La Britannique Charlie Martin veut devenir le premier pilote transgenre à courir au Mans.

Elle s'est éloignée du sport automobile, craignant de ne pas être acceptée.

Mais Charlie Martin est de retour dans la Michelin Le Mans Cup 2019.

"Nous avons besoin d'histoires positives de personnes transgenres qui font des choses incroyables" - Martin

Un jour, il a voulu courir dans l'emblématique cathédrale française du sport automobile - qui accueille la plus ancienne course d'endurance au monde, qui se déroule à nouveau ce week-end - au lieu d'assister à la course, trempé par la pluie, depuis le bord de la route.

Mais ce rêve était secondaire par rapport à un autre désir, plus urgent, qui battait dans son corps comme un pouls.

S'il courait, ce serait en tant que femme.

"À l'époque, je ne courais même pas", explique Martin à CNN Sport. "Mais si vous aviez pu m'accorder un souhait - à part celui de changer de sexe, qui a toujours été la réponse par défaut - cela aurait été de courir au Mans.

"C'est un tel festival pour les passionnés d'essence et j'en suis sorti envoûté ; c'est tout, l'exploit d'endurance, ce que les voitures traversent, l'ampleur de l'événement devant 300 000 fans.

"Je me suis dit à ce moment-là que c'était fini.

Effrayé par les conséquences

Mme Martin vivait toujours en tant qu'homme lors de ses visites ultérieures au Mans en tant que spectatrice inspirée, mais en 2012 - un peu plus d'une décennie après ce premier pèlerinage aux 24 Heures qui a changé sa vie - elle a opté pour une transition, réattribuant son sexe à une femme. Mme Martin a subi plusieurs interventions majeures ainsi qu'une thérapie et a documenté son parcours sur YouTube.

"Presque toutes les fibres de mon corps me disaient que c'était ce que je devais faire", explique-t-elle. "Mais je me suis toujours dit que je n'aurais jamais le courage de le faire ; j'ai trop peur des conséquences ; j'ai trop peur d'en parler à tous les gens de ma vie et de la façon dont ils pourraient réagir et me traiter.

"Alors, se lancer dans une transition et non seulement le faire, mais que cela se passe incroyablement bien, être si heureuse, enfin, soudain, c'est comme si vous aviez pris le plus grand risque de votre vie, mais que vous aviez aussi touché le jackpot".

Cependant, lors de sa transition, Mme Martin a tourné le dos à la course automobile parce qu'elle pensait qu'elle ne serait pas bien accueillie en tant que pilote transgenre.

Au Royaume-Uni, elle avait participé à des courses de côte - où les pilotes affrontent le chronomètre sur des parcours en montée - tout en travaillant dans l'entreprise d'ingénierie familiale.

"Je me suis éloignée du sport automobile", explique-t-elle. "Je ne voyais pas comment cela pourrait être accepté un jour.

Lorsque j'étais en première année de transition au Royaume-Uni, les gens étaient assez distants, mais je pense que c'était parce que tout le monde me connaissait et que... la course de côte au Royaume-Uni est une activité qui concerne une génération un peu plus âgée - et donc cela m'a semblé assez, je ne sais pas...". La meilleure façon de le décrire est sans doute de dire que c'était un défi.

La décision de se rendre en France et de participer à une manche unique du championnat de France de course de côte à St-Goueno a ravivé la passion de Martin et ses espoirs de devenir pilote de course professionnelle. Elle a battu le record de la catégorie et a remporté la course avec trois secondes d'avance, une marge monumentale par rapport aux standards de la course de côte.

"Les gens étaient un peu surpris que cette Anglaise dont personne n'avait entendu parler soit venue et ait époustouflé tout le monde", se souvient Martin en souriant.

Une toute nouvelle vie

Le fait d'avoir eu le courage d'entreprendre une transition - et d'avoir réhypothéqué sa maison pour financer une opération de féminisation du visage à la fin de l'année 2013 - a finalement galvanisé la confiance en soi de Mme Martin, ce qui a fait d'elle une meilleure coureuse.

"Cela lui a ouvert une toute nouvelle vie", ajoute-t-elle. "Cela a déclenché tout un processus de prise de risques, d'essais et d'absence de crainte de se tromper, ce qui a fait boule de neige et m'a amenée au point où j'en suis aujourd'hui : Le Mans, c'est parti !

En 2019, après des périodes plus concentrées sur l'escalade en Europe et une saison de course sur circuit au Royaume-Uni, Martin a quitté son emploi et a annoncé une campagne avec l'équipe Racing Experience pour participer à la Michelin Le Mans Cup, une série pour les voitures prototypes du Mans qui l'amènerait sur le célèbre parcours de La Sarthe en juin.

Mais le rendez-vous de Mme Martin avec son destin s'est soudainement envolé lorsque le financement dont elle avait besoin est tombé à l'eau, deux semaines seulement avant la course de ce week-end.

"C'est vraiment dommage", déclare Martin, dont la place dans l'équipe n'a été pourvue que pour le week-end du Mans. "Malheureusement, en raison de retards de dernière minute dans la recherche de sponsors, nous n'avons pas pu continuer.

"Nous avons essayé tout ce que nous pouvions, y compris une campagne de financement participatif, mais nous avons été abandonnés trop près de la course elle-même.

Martin est résiliente et positive. Elle doit croire qu'il ne s'agit que d'un petit accroc sur sa route vers Le Mans.

Et elle peut se consoler en se disant qu'elle a toujours travaillé dans le cadre d'un plan triennal dont l'objectif ultime est de participer à la course de 24 heures en 2021 en tant que première pilote transgenre.

"Mon objectif reste de participer à la course principale des 24 Heures du Mans et je me sens encore plus déterminée que jamais à y parvenir", ajoute-t-elle.

"Il n'y a jamais eu de pilote professionnel transgenre dans le sport automobile, c'est donc une position excitante.

"Il n'y a jamais eu de pilote professionnel transgenre dans le sport automobile, c'est donc une position excitante. Avant tout, je veux juste faire la course, mais il est très important pour moi de le faire en tant que personne que je suis aujourd'hui, de faire Le Mans en tant que femme transgenre.

"Il y a tellement de négativité dans les médias que nous avons besoin d'histoires positives de personnes transgenres qui font des choses incroyables dans leur vie.

Un environnement toxique

Cette année, le débat sur les athlètes transgenres qui participent à des compétitions sportives féminines a fait la une des journaux.

La star du tennis Martina Navratilova s'est excusée après avoir accusé les femmes transgenres de "tricher" , tandis que l'ancienne nageuse internationale Sharron Davies a également déclaré que les athlètes transgenres ne devraient pas être autorisés à participer à des compétitions féminines.

En tant qu'athlète transgenre très en vue, Martin a été entraînée dans le débat, apparaissant à la télévision nationale au Royaume-Uni.

"Lorsque des personnalités respectées du monde du sport comme Sharon Davies et Martina Navratilova s'expriment et tirent à hue et à dia, alors qu'elles ne connaissent pas les recherches, c'est incroyablement préjudiciable", explique Mme Martin.

"Cela crée un environnement très toxique pour la communauté transgenre.

Selon les directives du Comité international olympique (CIO), les femmes transgenres doivent prouver que leur taux de testostérone est inférieur à un certain niveau depuis au moins 12 mois avant leur première compétition.

M. Martin approuve la décision du CIO, notamment parce qu'elle réduit au silence ceux qui prétendent que les femmes transgenres participant à des compétitions féminines bénéficient d'un avantage déloyal en raison de leur taux plus élevé d'hormones mâles.

"Toute personne qui subit une transition médicale n'a pas de testostérone dans son corps", ajoute-t-elle. "Pour moi, en tant que femme transgenre, l'idée d'avoir de la testostérone dans le corps .... Je paniquerais. Il s'agit donc d'un fait important qui n'est pas rapporté.

"Si vous avez eu de la testostérone dans votre corps toute votre vie et que vous l'enlevez pour la remplacer par des œstrogènes, vous perdez de la force physique, de la masse musculaire et vous devenez plus faible. Je sais que c'est mon cas.

Mme Martin reconnaît que le fait d'être dans le sport automobile - où une machine fournit l'essentiel des muscles - l'a protégée d'une partie, mais pas de la totalité, de la négativité.

Cela élimine la possibilité pour quelqu'un d'argumenter contre moi et de dire "oh, tu te débrouilles si bien parce que tu es trans et que tu as un avantage physique". Cela simplifie les choses de mon point de vue, mais cela reste un défi", explique-t-elle.

"Le fait d'être ouverte sur ma vie m'expose malheureusement à de nombreux abus transphobes. Il y aura toujours beaucoup d'abus en ligne (mais) j'ai appris à les ignorer.

"La seule transphobie sournoise que j'ai subie dans le sport, c'était il y a quelques années, lorsque j'ai été exclue d'une équipe nationale pour un championnat de course après ma transition, alors que j'avais le plus d'expérience de tous les candidats potentiels.

"En général, j'ai trouvé que la communauté du sport automobile m'a incroyablement soutenue dans ma décision d'être moi-même".

En repensant à son parcours, Mme Martin se rend compte du chemin parcouru depuis ce premier week-end transformateur passé à regarder les 24 Heures en 2001.

"À l'époque, l'idée même de courir au Mans sans interruption semblait très improbable, mais si vous m'aviez parlé de transition et de le faire en tant que femme transgenre, j'aurais tout simplement ri", dit-elle avec un autre grand sourire.

"Alors, être à un point où cela semble non seulement possible, mais où cela va se produire, c'est tout simplement énorme.

Martin est parfaitement qualifiée pour Le Mans, après tout c'est une question d'endurance et elle en a à revendre.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com