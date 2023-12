Faits marquants de l'histoire

Charles Leclerc : Ferrari donne une chance à la jeunesse avec l'étoile montante de la Formule 1

Le triple champion du monde Sir Jackie Stewart conseille à Leclerc de détrôner Vettel

Le pilote monégasque a été recruté par le patron de Ferrari, Sergio Macchione, avant sa mort.

Son prédécesseur Kimi Raikkonen lui conseille d'éviter les tracas de Ferrari

Lorsque Kimi Raikkonen a signé pour la deuxième fois, il avait 34 ans, tandis que Sebastian Vettel avait 27 ans et était un nom établi lorsqu'il a été arraché à Red Bull.

Mais en Charles Leclerc, ils ont brisé le moule, le plus jeune pilote sous les couleurs de Ferrari depuis l'adolescent Ricardo Rodriguez, qui, comme Leclerc, est considéré comme une future superstar du sport. Le Mexicain a garé sa voiture sur la première ligne de la grille de départ et il n'est pas inconcevable que Leclerc, 21 ans, fasse de même au Grand Prix d'Australie de dimanche.

Sir Jackie Stewart, triple champion du monde, allait entrer en Formule 1 après la mort tragique de Rodriguez, six grands prix seulement après le début de sa carrière, mais il pense que Ferrari a déniché un champion potentiel en devenir en la personne de Leclerc.

"S'il est suffisamment bon, Leclerc détrônera Sebastian Vettel", a déclaré Stewart à CNN à la veille du début de la saison à Melbourne. "Mais pour cela, il faut que Ferrari produise la bonne voiture. Lewis Hamilton est le meilleur pilote, mais son passage de McLaren à Mercedes s'est fait au bon moment et, sans cela, l'histoire aurait été très différente. Leclerc a besoin de quelque chose de similaire".

D'une certaine manière, Leclerc est né pour la F1. Il est né à Monaco, où se trouve le joyau de la couronne du sport, et il est le filleul de Jules Bianchi, qui a été tragiquement le dernier pilote de F1 à perdre la vie après avoir succombé à ses blessures neuf mois après son accident lors du Grand Prix du Japon en octobre 2014.

Cette tragédie ne l'a pas empêché de gravir les échelons de la catégorie junior, même s'il a admis dans une interview accordée à The Grid: "Il me manque en tant que personne, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et j'essayais de faire de mon mieux pour que Jules soit fier".

Ce n'est pas le bon moment pour Leclerc

Leclerc sait qu'il doit faire ses preuves dans le contexte de la dernière tragédie qui a frappé l'écurie : le décès de Sergio Marchionne, PDG de Ferrari, à la suite de complications chirurgicales. Marchionne avait eu l'idée de prendre le pari de le promouvoir à un poste de pilote de course.

Cette décision a été remise en question par certains. L'ancien pilote Ferrari Mario Andretti a déclaré à Sky Italia: "Je ne sais pas si c'est le bon moment pour Leclerc".

Le tournant pour le Monagesque aux yeux de la hiérarchie s'est produit lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan - comme sa course d'origine, Monaco, un circuit de rue - où il a terminé sixième dans une Sauber qui n'aurait pas dû être aussi compétitive.

Sur les 15 courses qu'il a disputées la saison dernière, il a été dans les points dans 10 d'entre elles et a terminé avec 30 points d'avance sur son coéquipier Marcus Ericsson au classement de fin de saison.

Pour Esteban Ocon, 12e au classement des pilotes à la fin de la saison, l'impression qu'il a laissée n'est pas surprenante.

Ocon, qui se retrouve sans pilote malgré ses promesses en piste, a déclaré : "Charles se battra pour le titre la saison prochaine : "Charles se battra pour le titre l'année prochaine, c'est certain, en tout cas ce ne sera pas une surprise pour moi.

Les deux hommes courent ensemble depuis 14 ans. Lors de leur première sortie en karting, ils se sont disputés la tête à la fin de la course, mais un accrochage les a forcés à partir en tête-à-queue, une chute dont Leclerc n'a pas pu récupérer son kart.

Ocon a ajouté : "Je savais que nous avions un très bon talent dès le premier jour. C'est l'un des pilotes les plus rapides. Je sais qu'il le montrera l'année prochaine".

La manière dont cette vitesse se manifeste est une autre question. Ferrari a toujours eu un numéro 1 avec Michael Schumacher et, plus récemment, Sebastian Vettel.

Kimi Raikkonen, avec qui Leclerc a changé de place, était heureux de jouer le rôle de numéro 2, principalement pour son ami proche. Ce ne sera pas le cas de Leclerc, ce qui laisse présager une lutte inter-équipes des plus alléchantes.

Les conséquences pour Vettel et une Ferrari déjà déstabilisée par la mort de Marchionne et le départ soudain du patron de l'écurie Maurizio Arrivabene à l'intersaison sont une autre affaire.

Un super champion du futur

Nicolas Todt dirige Leclerc et, en tant que fils de Jean Todt, patron de longue date de Ferrari et aujourd'hui président de la FIA, il connaît bien la politique qui se joue chez le cheval cabré.

Todt Jr a simplement conseillé à son protégé d'être patient et d'être capable de gérer la déception d'une défaite.

Le plus jeune pilote à avoir rejoint Ferrari avant Leclerc était Felipe Massa, âgé de 25 ans, une fois de plus après avoir été testé chez Sauber. Massa avait alors trois saisons d'expérience, Leclerc n'en a qu'une, mais le Brésilien prédit que le dernier titulaire de Ferrari peut être "un super champion à l'avenir".

Raikkonen a peut-être la réputation d'être parfois sauvage, mais il a la sagacité de comprendre comment Leclerc, qui a longtemps fait partie de l'académie des pilotes de Ferrari, doit gérer sa nouvelle équipe.

Le Finlandais a parlé de "tracas" chez Ferrari, conseillant simplement à son remplaçant de "ne pas se laisser perturber".

Alors que certains ne savent pas si Vettel est l'homme qui ramènera les jours de gloire, Leclerc apporte au moins un plan B passionnant.

Vingt-et-un ans plus tôt, soit l'âge de Leclerc, Ferrari a fait un pari similaire en misant sur Gilles Villeneuve. Deux ans plus tard, il était champion du monde. Quelles sont les chances de voir ce pari se répéter avec Leclerc ?

