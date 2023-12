Charles Leclerc déclare que le "début de saison de rêve" de Ferrari est "incroyable" après les récentes difficultés de l'équipe.

Faisant ses débuts en Formule 1 en 2018, le jeune prodige monégasque a connu une période difficile depuis son passage chez Ferrari en 2019. Deux victoires au tout début de sa carrière y ont fait naître l'espoir et les attentes que l'emblématique équipe en rouge n'était peut-être pas très loin de remporter un premier titre de champion des pilotes depuis Kimi Räikkönen en 2007.

Cependant, après une fin d'année 2019 frustrante et une année 2020 encore pire - qui a vu Leclerc terminer à une piètre huitième place au classement des pilotes et Ferrari à la sixième place du championnat des constructeurs - des doutes ont commencé à poindre quant à la capacité de Ferrari à fournir à sa jeune star une voiture à la hauteur de ses capacités.

Mais cette saison, tout a changé.

Leclerc pilote désormais une voiture suffisamment performante pour se battre sérieusement à chaque course et, bien qu'il soit encore tôt dans la saison, peut-être même pour remporter le championnat du monde.

Les talents de Leclerc, âgé de 24 ans, sont bien sûr également suffisants, mais ils n'ont jamais été remis en question.

Malgré une sixième place décevante lors du dernier Grand Prix d'Émilie-Romagne, Leclerc mène le classement des pilotes avec 86 points après quatre courses, avec 27 points d'avance sur le champion de F1 en titre, Max Verstappen, qui occupe la deuxième place.

"Les deux dernières années ont été très, très difficiles parce que lorsque je suis arrivé chez Ferrari en 2019, nous avions une voiture capable de gagner des courses à certaines occasions et j'ai effectivement gagné mes deux premières courses en 2019", déclare Leclerc à Amanda Davies de CNN avant le Grand Prix de Miami.

"Puis vous allez en 2020 et 2021 où vous vous retrouvez avec une voiture qui lutte beaucoup plus et vous vous battez pour la sixième à la dixième place chaque fois que vous faites le week-end parfait, ce qui n'est probablement pas aussi excitant et [c'est] difficile à accepter, mais en tant qu'équipe, je pense que nous l'avons accepté et nous avons travaillé de la meilleure façon possible pour revenir au sommet cette année.

"Nous avions beaucoup d'espoir pour cette année et nous avons travaillé pour revenir au sommet. Voir enfin que tout le travail que nous avons accompli ces dernières années dans la situation difficile où nous nous trouvions a fini par porter ses fruits, c'est encore plus incroyable.

"C'est donc formidable d'être en tête du championnat, mais nous sommes également conscients que le championnat est très long et que nous devrons travailler extrêmement dur pour conserver cette position, mais c'est un départ de rêve pour l'instant. Nous sommes tous très heureux et nous travaillons plus que jamais pour conserver cette position.

Après deux années de médiocrité - Leclerc a terminé septième la saison dernière et Ferrari troisième, à près de 300 points du champion des constructeurs, Mercedes - il aurait été facile de déchanter.

Leclerc admet que des mois de travail acharné n'ont jamais été récompensés par quelque chose de mieux qu'une place en milieu de peloton, mais il ne tarit pas d'éloges sur la manière dont Ferrari a géré ces moments difficiles.

"Je veux dire, c'est difficile", se souvient Leclerc à propos de cette période. "Bien sûr, il y a des moments où vous vous sentez déprimé, mais à chaque fois que je me sentais déprimé, je pensais à 2019 et à ce que cela faisait de gagner, et cela me donnait une motivation supplémentaire pour me remettre à l'ouvrage et travailler plus dur que jamais, pour penser aux bons jours qui seront là après si nous faisons du bon travail.

"Je pense que tout le monde dans l'équipe avait cette mentalité et n'a jamais perdu la foi et la motivation non plus, donc nous avons eu la bonne approche."

Ne jamais les laisser tomber

L'un des plus grands chocs de cette saison a été les difficultés rencontrées par Mercedes.

L'équipe avait remporté un record de huit championnats des constructeurs consécutifs et sept titres pilotes d'affilée avant que Verstappen ne vienne gâcher la fête dans une fin de saison frénétique.

Lewis Hamilton et George Russell n'ont pas réussi à s'habituer à la nouvelle voiture de Mercedes cette année, le septuple champion du monde étant particulièrement en difficulté.

Russell est actuellement quatrième et Hamilton septième, avec seulement deux troisièmes places à leur actif cette saison.

Leclerc, cependant, ne sait que trop bien à quel point Mercedes a été un poids lourd dans le sport et, bien qu'Hamilton ait déjà tiré un trait sur cette saison, il ne veut pas mettre le clou final dans leur cercueil trop tôt.

"Je ne les élimine jamais parce que c'est une équipe très forte et qu'elle l'a montré par le passé, mais il est également vrai qu'elle a des difficultés depuis le début de la saison", déclare Leclerc. "Ils semblent avoir de gros problèmes qui nécessiteront un peu de temps avant d'être résolus.

"Alors je ne sais pas, peut-être pas pour le championnat cette année, mais je suis presque sûr qu'ils seront capables de gagner quelques courses à un moment donné de la saison.

La finale dramatique de la saison dernière, au cours de laquelle le titre s'est joué dans le dernier tour de la dernière course, a été un changement bienvenu pour les fans de F1, qui n'avaient guère eu droit qu'aux défilés de Mercedes ces dernières saisons.

Le début de cette année a déjà fait espérer aux fans qu'ils pourraient assister à une autre course à deux chevaux palpitante - mais Leclerc pense qu'il y a plus de pilotes capables de remporter le championnat que seulement lui et Verstappen.

"Checo [Perez] est extrêmement proche", déclare Leclerc en faisant référence au pilote Red Bull. "Carlos [Sainz Jr] a été malchanceux et peut-être qu'il y arrive aussi maintenant, mais je pense que ça se jouera entre nous quatre", ajoute Leclerc à propos de son coéquipier chez Ferrari.

"Les deux équipes sont très compétitives. Tous les pilotes sont très, très compétitifs, donc pour l'instant je vois une lutte entre Red Bull et Ferrari et pas seulement entre Max et moi.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com