Charles King arrête ses séances de traitement contre le cancer

Depuis le début de l'année, le roi Charles subit un traitement contre un cancer non identifié. Le septuagénaire va momentanément suspendre sa thérapie en raison d'un prochain voyage officiel chargé.

Selon le "Daily Mail", le roi Charles III pourrait mettre son traitement contre le cancer entre parenthèses pour son voyage en Australie et à Samoa, qui débutera le 18 octobre. Le journal britannique indique que les médecins du roi ont donné leur feu vert pour cette pause temporaire. Sa femme, Camilla, l'accompagnera à Sydney et Canberra, avant de se rendre à Samoa, dans le Pacifique Sud, pour une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Son retour au Royaume-Uni est prévu pour le 26 octobre.

Selon les rapports, Charles et Camilla ont un emploi du temps chargé, avec jusqu'à dix engagements par jour et seulement un jour de repos sur les dix jours. Des sources internes ont révélé que leur emploi du temps avait été planifié en collaboration avec les médecins du roi, en tenant compte de sa convalescence.

Selon le rapport, le roi Charles continuera son traitement contre le cancer jusqu'à son départ, suivi d'une pause courte pendant son voyage à l'étranger. À son retour, il reprendra immédiatement son traitement, selon le "Daily Mail".

"Des signes positifs pour sa santé"

Le roi Charles aurait été diagnostiqué avec un type de maladie non révélé suite à une opération de la prostate au début de l'année. Il aurait reçu des traitements hebdomadaires depuis. Le fait que le roi parte en voyage de onze jours entre les traitements est non seulement encourageant pour sa santé, mais montre également son engagement depuis son diagnostic, selon le "Daily Mail".

La confiance du roi dans ses médecins est évidente dans sa décision de modifier son mode de vie. Contrairement à son alleged habitude de toute une vie, le roi Charles prend maintenant un déjeuner quotidien. Previously, he would skip lunch as a luxury, being time-constrained in his exacting calendar. Now, the monarch eats lunch, reluctantly so, at his doctors' suggestion to boost his energy levels during therapy.

Interestingly, King Charles has opted for a trendy Gen Z dish: avocado. But not on toast, he enjoys half an avocado daily, as a source informed "Daily Mail". After years without lunch, it's advisable not to overindulge.

