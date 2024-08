Charles III s'engage avec les survivants de l'incident de Southport

Trois jeunes filles trouvent une fin tragique lors d'un événement de danse de Taylor Swift à Southport en Angleterre. Le chaos s'ensuit lorsque des groupes extrémistes font des émeutes dans tout le pays. Le roi Charles III fait une apparition.

La ville de Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre, accueille le roi avec un accueil tonitruant, mais le poids du chagrin qui pèse sur la ville devient clairement apparent pendant sa visite. Le centre-ville est décoré de montagnes de fleurs, de peluches et de ballons, souvent de couleur rose, servant de tribut somber aux trois filles, âgées de six, sept et neuf ans, qui ont été brutalement tuées au couteau le 29 juillet lors d'un cours de danse de Taylor Swift dans un club pour enfants local. Plusieurs autres enfants ont également été blessés dans l'attaque horrible.

Au cours de sa visite, le roi Charles III prend le temps de parler en privé avec certains des survivants et leurs familles pour comprendre leur épreuve. Plus tard, il a organisé des réunions avec des représentants de la communauté et des services d'urgence.

À la suite de l'attaque, des informations trompeuses sur l'identité du coupable ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, incitant des extrémistes de droite à faire des émeutes violentes dans plusieurs villes britanniques. Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées et des centaines ont été inculpées de diverses infractions. Plusieurs personnes ont déjà été condamnées à des peines de prison.

Le roi salue la résilience de la communauté

Le roi Charles III avait précédemment salué la police pour sa réponse aux émeutes de droite. En s'adressant aux manifestations passionnées contre la violence de droite organisées par des milliers de personnes, il a exprimé sa "profonde encouragement (...) pour les nombreuses manifestations d'esprit communautaire," alors que la majorité montre sa passion et sa résilience face à l'agressivité et à la criminalité d'une minorité.

Un jeune de 18 ans, né au Royaume-Uni chez des parents rwandais, est le principal suspect dans l'affaire. Il a également été inculpé de tentative de meurtre impliquant huit enfants et deux adultes. Les motifs de ses actes restent inconnus.

Apprenant la tragédie, Taylor Swift, qui se produisait au stade de Wembley à Londres pour cinq soirs dans le cadre de sa tournée "The Eras", a exprimé son choc sur Instagram et a apporté son soutien aux jeunes victimes et à leurs familles. Elle les a ensuite invités à l'un de ses concerts de Londres et a partagé une photo d'eux en coulisses.

Le discours du roi lors des manifestations de la communauté a salué la résilience montrée par la majorité, mettant en avant leur passion comme un contrepoids à l'agressivité causée par la minorité.

