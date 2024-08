Charles Barkley annule ses plans de retraite, dit qu'il restera avec TNT Sports pour le long terme

TNT Sports et la légende du basketball NBA ont annoncé mardi qu'ils avaient renouvelé leur engagement à long terme, alors que la société mère de TNT, Warner Bros. Discovery, s'efforce de conserver les droits de diffusion de la NBA.

Alors que Barkley, co-animateur de l'émission "Inside the NBA" de TNT, avait signé un contrat de 10 ans avec TNT Sports en 2022, l'icône de la diffusion avait annoncé en juin que la prochaine saison serait sa dernière à la télévision, alors que les questions concernant l'avenir de la ligue sur la chaîne câblée se multipliaient.

"Je ne vais nulle part ailleurs qu'à TNT. Mais j'ai pris la décision que quoi qu'il arrive, la prochaine saison sera ma dernière année à la télévision", avait déclaré Barkley à l'époque. "Et je veux simplement dire merci à ma famille NBA. Vous avez été géniaux avec moi. Mon cœur est rempli de joie et de gratitude."

Mais dans un communiqué mardi, Barkley a fait machine arrière concernant sa retraite, indiquant qu'il continuerait de travailler avec TNT Sports pour le reste de son contrat de 10 ans.

"C'est le seul endroit pour moi", a déclaré Barkley. "Je dois dire... j'ai été impressionné par l'équipe de direction qui se bat dur et qui est agressive dans l'ajout de nouvelles propriétés à TNT Sports, ce qui me rend très excité."

"I appreciate them and all of my colleagues for their continued support, and most importantly our fans", a-t-il ajouté. "I’m going to give my all as we keep them entertained for years to come."

Luis Silberwasser, président et chef de la direction de TNT Sports, a qualifié Barkley de "l'un des meilleurs et des plus aimés commentateurs sportifs de l'histoire de la télévision".

"I know I speak for all the members of the TNT Sports family when I say we are incredibly thrilled to share this mutual commitment to continue showcasing Charles’ one-of-a-kind talents and entertain fans well into the future", a-t-il déclaré dans un communiqué. "We continue to add to the breadth and depth of our sports portfolio – including new properties in the College Football Playoffs, Roland-Garros, NASCAR, BIG EAST college basketball, Mountain West football, among others – and it’s fantastic to have Charles for this journey as we develop new content ideas and shows for our fans."

Une source proche du dossier a indiqué que TNT Sports avait l'intention de travailler avec Barkley dans le développement de nouveaux concepts d'émission.

La décision de Barkley - qui anime l'émission "Inside the NBA" aux côtés d'Ernie Johnson, Kenny Smith et Shaquille O'Neal - de rester avec TNT Sports intervient quelques semaines seulement après que WBD ait intenté une

Lire aussi: