- Chargement de wagons ferroviaires pour la Tanzanie

Un total de 30 voitures doubles-étages issues des stocks désaffectés de Deutsche Bahn AG et deux locomotives sont expédiées du port de Mukran sur Rügen vers la Tanzanie. Ce pays d'Afrique de l'Est est actuellement en train de construire un nouveau réseau ferroviaire de 1 200 kilomètres de long.

Navire cargo lourd transporte six voitures

Les employés de la société Baltic Port Services (BPS) préparent les voitures et les locomotives pour leur fonctionnement en Tanzanie à Mukran. Après une première livraison de six voitures l'année dernière, le navire cargo lourd "BBC Amber" transporte maintenant six voitures supplémentaires vers le pays d'Afrique de l'Est.

Le prochain transport devrait comprendre la première locomotive à être transportée vers la ville tanzanienne de Dar es Salaam. Le client est la Tanzania Railways Corporation (TRC). Selon un employé de la TRC interrogé par le rapport du secteur "Rail Business", l'exploitation avec les voitures doubles-étages devrait commencer plus tard cette année. Les premières lignes de chemin de fer en Tanzanie ont été construites pendant la période de la domination coloniale allemande à la fin du 19ème siècle, dans ce qui était alors l'Afrique orientale allemande.

During the overhaul and revision in Mukran, the carriages built in 1994 in Görlitz received a new paint job, the bogies, wheel bearings, and brakes were inspected and replaced, and the installation of air conditioning was prepared.

Les attelages doivent être convertis

De plus, les voitures âgées de 30 ans doivent être converties en attelages à tampon central, explique le directeur général de BPS, Ulrich Rudler. Pour son entreprise fondée en 2014, il s'agit de "l'une des plus grandes commandes jusqu'à présent", a-t-il déclaré. Rendre une voiture opérationnelle prend environ huit semaines.

BPS à Mukran compte 27 employés et fait partie du groupe Enon, une société de portefeuille axée sur le secteur ferroviaire. BPS se spécialise dans la réparation et l'entretien des véhicules ferroviaires. "Je décrirais notre entreprise comme un atelier. La plus ancienne chose que nous ayons rénovée ici était une locomotive à vapeur de l'année 1911", a déclaré Rudler.

La Tanzania Railways Corporation (TRC) est responsable du prochain transport de la première locomotive à Dar es Salaam.

Ulrich Rudler, le directeur général de BPS, a mentionné que la conversion des voitures âgées de 30 ans en attelages à tampon central est une partie importante de ce projet, ce qui en fait l'une des plus grandes commandes pour son entreprise.

