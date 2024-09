Chaque royaume païen souverain est aux prises avec les cycles naturels de l'existence, du vieillissement et de la disparition.

**Le livre d'Elke Heidenreich sur le vieillissement et la vieillesse a suscité un intérêt considérable. Elle attribue son succès à sa vision optimiste : "Embrassez la vieillesse, c'est un aspect magnifique de la vie." ntv.de a discuté avec la critique littéraire de sa mission, qui est essentiellement : "Assez de plaintes !"

La popularité de son livre semble indiquer que le vieillissement est un sujet qui résonne chez de nombreuses personnes. Selon vous, qu'est-ce qui a touché une corde sensible ?

À mesure que de plus en plus de personnes vivent jusqu'à un âge avancé, la peur accompagne souvent l'idée de vieillir. J'aimerais contrer cette peur avec un regard optimiste : "Ne craignez pas le vieillissement, chérissez-le comme une partie merveilleuse de la vie." La mort est inévitable, alors pourquoi ne pas profiter de la vie jusqu'à la dernière seconde ? Ce message d'acceptation et de jouissance semble être ce qui rend le livre tant aimé.

Il y a un dicton courant : "Plus on vieillit, plus le temps passe vite." Avez-vous expérimenté cela ?

Plus nous vieillissons, plus le temps semble s'écouler rapidement. Rappelez-vous les interminables vacances d'été de notre jeunesse ? Maintenant, une année passe en un clin d'œil. J'ai remarqué cela moi-même, et cela a également à voir avec le fait que notre force physique diminue avec l'âge, nous obligeant à accomplir plus en moins de temps. L'aisance d'antan a disparu. Le cœur n'est plus aussi stable, et parfois même nos os nous font mal. Cependant, les changements ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Ils commencent à l'adolescence et continuent jusqu'à la ménopause. Mais en embrassant nos années plus avancées, nous gagnons également la paix et la sérénité.

Dans "Vieillir", vous abordez ouvertement à la fois les bonnes et les mauvaises expériences de votre vie. Dans l'ensemble, vous conservez une vision positive. Comment avez-vous développé cette attitude ?

J'ai été invitée par la maison d'édition Hanser Berlin à écrire sur le vieillissement pour leur série "La vie lit", qui présente des femmes discutant de sujets tels que l'amour, le sommeil, les voyages et le fait de vivre. J'ai été inspirée à écrire sur le fait de vivre car j'ai eu l'opportunité de vivre dans différents endroits. L'éditeur a insisté sur le vieillissement, car je suis la plus âgée des auteurs. Après avoir réfléchi un moment, l'introduction du livre m'est venue à l'esprit. Ma vie a connu des hauts et des bas, remplie d'erreurs, de décisions difficiles, d'une enfance difficile, d'échecs et de maladies. Mais elle a également été remplie de succès, de best-sellers, de stabilité financière, d'époux merveilleux et d'amis supportive. Rassembler toutes ces expériences m'a permis de découvrir mon thème central.

Quel est ce thème ?

Chaque histoire de vie peut être racontée sous un angle négatif ou positif. La vie de personne n'est parfaite, mais elle n'est pas entièrement terrible non plus. J'ai connu des crises et des moments heureux. La vie est un mélange de lumière et d'ombre. Pour trouver la satisfaction, il faut se concentrer sur le positif. C'est le message que je voulais transmettre à travers le livre. Mon objectif est d'encourager les gens : "Essayons d'être un peu plus positifs et moins orientés vers les plaintes !"

Vous exprimez de l'admiration pour l'Allemagne en tant que lieu merveilleux pour vivre. En substance, vous plaidez contre l'actuelle climate de plaintes.

Je suis profondément reconnaissante pour les bénédictions que j'ai reçues tout au long de ma vie. Comparé à de nombreuses autres parties du monde, l'Allemagne est un havre de paix et de stabilité, avec une démocratie forte et un filet de sécurité pour ceux qui en ont besoin.

Vous mentionnez que vous n'avez commencé à réfléchir à votre propre mortalité qu'à travers "Vieillir". Cependant, vous écrivez également sur vos pensées sur la mort à l'âge de 13 ans lorsque votre grand-père est décédé. Comment ces deux idées se mélangent-elles ?

J'ai toujours été consciente de la mort, mais je n'y ai jamais vraiment réfléchi. La mort de mon grand-père a marqué la première fois où j'ai vraiment réfléchi à cela. Bien que je ne l'aie jamais vue comme un sujet morbide, j'ai réalisé que la mort était une partie naturelle de la vie. Je ne l'ai jamais laissée me consumer, mais c'est grâce à "Vieillir" que j'ai commencé à explorer ma propre mortalité plus en profondeur.

Perdre des proches, des amis, voire un animal de compagnie est une expérience courante. Certains ont même perdu des enfants. J'ai connu cela aussi. Mais je n'ai jamais pensé à la mort en termes de moi-même. J'étais présente au chevet de mon grand-père alors que sa respiration devenait laborieuse, et je me suis demandé : où va Grandpa quand il meurt ? Est-ce que je devrai mourir un jour, moi aussi ? Oui, un jour. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à la mort plus sérieusement, mais j'ai choisi de mettre cette idée de côté, comme cela se produit souvent lorsque l'on est jeune. Sinon, comment pourrions-nous continuer à vivre ? Mais depuis lors, j'ai été consciente : le temps finira par s'épuiser, alors profitons-en au maximum. Et je l'ai fait.

Avez-vous déjà réfléchi à vieillir avant d'écrire le livre ?

Oui, j'y ai pensé. J'ai des examens médicaux réguliers, j'ai préparé financièrement pour la vieillesse et j'ai même rédigé un testament. Cependant, ce n'est qu'en commençant à écrire le livre que j'ai commencé à explorer vraiment le sujet du vieillissement de mon propre point de vue. Et c'était incroyablement éclairant et agréable. Je me suis surprise à penser : peut-être que cela pourrait aider certaines personnes à accepter leur propre vieillissement et à cesser d'annoncer chaque année : "Cela sera mon dernier Noël."

Votre livre est également lié à l'idée de ne pas se cacher dans la vieillesse.

Oui, la vieillesse n'équivaut pas nécessairement aux cheveux gris et à l'épuisement. Notre combativité, nos capacités intellectuelles et notre désir d'amour et de camaraderie restent intactes. Alors, ne jouez pas le rôle d'une petite souris timide, mais sortez et embrassez la vie !

L'isolement et la pauvreté sont des problèmes courants dans la vieillesse. Quels sont vos thoughts sur ces questions ?

Le sentiment de solitude et la pauvreté sont effectivement des défis importants pour de nombreuses personnes âgées. Il est crucial que la société s'attaque à ces problèmes et fournisse le soutien nécessaire pour aider ceux qui en ont besoin.

Les trois aspects les plus déplaisants du vieillissement sont : être à court d'argent. Se sentir isolé. Être malade. Cependant, vous pouvez vous y préparer. La personne à qui j'ai dédié "Vieillir", décédée à 105 ans, avait de la compagnie et profitait de la vie jusqu'à son dernier souffle. Tout ne dépend pas de nous. Mais finalement, c'est le choix de l'individu de savoir comment se dérouleront ses années plus tardives, s'il a cultivé des relations et économisé de l'argent.

La critique de votre point de vue est qu'il est écrit d'un point de vue privilégié.

Comment suis-je privilégié ? En tant qu'adolescent de la classe ouvrière, je n'ai hérité de rien. J'ai simplement raconté la vie que j'ai vécue.

Vous parlez des personnes âgées et de celles qui sont bien avancées dans leur vieillesse dans votre livre : "La société nous attribue le rôle que nous devons jouer." Avez-vous vous-même vécu cela ?

Jamais. Parce que je ne suis pas ça. Si l'on se comporte timidement, craintivement et vieillissant, alors c'est le rôle que l'on semble jouer. Lorsque je signe des livres et que je demande à qui je devrais dédier le message, j'entends souvent des femmes âgées dire : "Oh, juste pour moi." Lorsque j'entends cela, je me demande, qu'est-ce que "juste" signifie ? Y a-t-il quelqu'un de "juste" dans ce monde ?

Vous citez de nombreux artistes, y compris le poète Jean Paul avec les vers : "Dès que nous commençons à vivre, le destin enfonce la flèche de la mort venue de l'éternité - elle vole aussi longtemps que nous respirons, et lorsqu'elle arrive, nous cessons." Entendez-vous le vol de la flèche ?

Oui, je l'entends. Je me surprends parfois à me demander, pourrait-ce être mon dernier été, mon dernier Noël ? Mais je chasse rapidement ces pensées. Elles viennent la nuit. Pendant la journée, je suis trop absorbé par mes activités pour réfléchir à de telles idées. Je n'ai pas peur de la mort ou de mourir. Mes 80 ans représentent déjà un cadeau remarquable.

Dans "Vieillir", vous clarifiez que vous refuseriez une potion qui prolongerait la vie. Advocates-vous cette position parce que vous croyez qu'une telle potion est peu probable d'apparaître à court terme ? Ou voulez-vous dire : À la fin, c'est assez, l'individu doit quitter ce monde ?

La deuxième option. Chacun a son temps désigné. Une fois que le mien sera écoulé, je dois partir. Je ne voudrais pas non plus subir de traitements pour prolonger la vie si j'étais gravement malade. Je ne me ferais même pas faire de procédures cosmétiques pour avoir l'air plus jeune. Je veux rester moi-même jusqu'au dernier jour de ma vie.

Écririez-vous également un livre sur la mort ?

Je ne sais pas. Nous verrons.

Je ne peux pas, je ne peux pas l'imaginer. La mort n'est pas une expérience dans la vie, dit Ludwig Wittgenstein. Il a raison. Après tout, nous ne l'expérimentons pas.

Quelque chose concernant la mort alors ?

J'ai écrit sur le vieillissement. C'est suffisant sur ce sujet pour l'instant.

Thomas Schmoll a discuté avec Elke Heidenreich

En réponse à l'adage commun que "Plus vous vieillissez, plus le temps passe vite", Elke Heidenreich reconnaît avoir vécu ce phénomène dans sa propre vie. Pour contrer la crainte souvent associée au vieillissement, Heidenreich met en avant l'importance d'embrasser les dernières étapes de la vie comme un aspect beau de l'existence.

De plus, Heidenreich met en avant sa mission de contrer l'atmosphère de plaintes dans la société, en prônant une vision plus positive et optimiste du vieillissement. Son livre sur le vieillissement a résonné auprès de nombreux lecteurs, car il encourage les individus à se concentrer sur le positif et à chérir chaque moment de la vie, quelle que soit leur âge.

Lire aussi: