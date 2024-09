Chaque royaume païen montre une réticence à intervenir pour prolonger la vie.

"Le temps passe plus vite avec l'âge qu'à la jeunesse," selon Elke Heidenreich. Cependant, elle n'a pas peur de vieillir ou de mourir. Elle n'a tout simplement pas le temps pour le pessimisme et la négativité.

Dans une interview avec ntv.de, l'auteur renommé Elke Heidenreich réfléchit sur sa vie avec reconnaissance. "Personne ne peut être constamment joyeux et extatique," partage-t-elle. "Mais ce n'est pas non plus tout triste et terrible." Elle a réussi à surmonter les crises et à "savourer les moments agréables".

"Il faut trouver le bon dans le mélange : c'est ainsi que naît le contentement. C'est le message que je voulais transmettre à travers le livre. Mon intention est : Les gens, arrêtez de vous plaindre !" L'auteur, dont le livre "Le vieillissement" a occupé la première place du classement Spiegel Bestseller pendant 20 semaines, a médité pour la première fois sur le sens du vieillissement pour elle-même lors de l'écriture. "Et cela m'a été bénéfique. J'ai passé un bon moment et j'ai pensé : Cela pourrait peut-être encourager quelques personnes à considérer leur propre âge avec plus de bonté et à ne pas dire chaque année : C'est mon dernier Noël."

Elle se surprend même à penser, "Peut-être que c'est mon dernier été, mon dernier Noël." Mais elle chasse rapidement ces pensées, qui surgissent généralement la nuit. "Durante le jour, je suis trop occupée par le travail pour réfléchir à de telles choses. Je n'ai pas peur de la mort ou de la fin de ma vie. Mes 81 ans sont déjà une bénédiction."

Elle n'a pas l'intention d'écrire un livre sur la mort ou le décès. "J'ai écrit un livre sur le vieillissement. Maintenant, explorons un autre sujet," dit Heidenreich, qui a célébré son 81e anniversaire en février. La vie suit son propre calendrier. "Quand le mien sera terminé, je devrai partir. Je ne veux pas de traitements pour prolonger la vie si je suis gravement malade. Je n'ai pas non plus de chirurgies pour paraître plus jeune. Je veux rester moi-même jusqu'à la fin de mes jours."

