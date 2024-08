- Chaque couteau recueilli équivaut à un danger potentiel en moins.

À la suite de l'attaque au couteau mortelle de Solingen qui a coûté la vie à trois personnes, le sénateur de l'Intérieur d'Hambourg, Andy Grote (SPD), continue de plaider en faveur de l'expulsion des individus afghans ou syriens criminels vers leurs pays d'origine. Cependant, la mise en œuvre de ce plan s'avère complexe. "Actuellement, aucun pays européen n'envoie de personnes en Afghanistan", a déclaré le sénateur, près de trois mois après avoir proposé une telle mesure.

Le gouvernement fédéral cherche à surmonter ces défis. La coordination avec les pays de transit est nécessaire, et les questions juridiques doivent être résolues. Les officiels allemands ne peuvent pas escorter les expulsés jusqu'à leur pays d'origine.

Grote : Tout le monde ne perdra pas la tête

En juin dernier, à la suite de l'attaque au couteau mortelle de Mannheim qui a coûté la vie à un officier de police, Grote a exigé : " Ceux qui commettent des infractions graves ici doivent quitter le pays, même s'ils viennent d'Afghanistan. Dans ce pays, les intérêts de sécurité de l'Allemagne surpassent les intérêts de protection de l'auteur." La situation en Afghanistan ne peut être que partiellement comprise depuis Hambourg, a déclaré le sénateur maintenant : "Cependant, nous avons reçu des indices selon lesquels tout le monde qui traverse la frontière ne perdra pas la tête." Il semble que les voyages privés en Afghanistan soient en augmentation à plus grande échelle, et l'aéroport de Kaboul n'est pas entirely désert. Un nombre significatif d'Afghans résidant à Hambourg ne sont pas des réfugiés.

Aucune nouvelle situation dangereuse à Hambourg

Depuis l'attaque d'un Palestinien à Hamburg-Barmbek il y a sept ans, il n'y a pas eu d'attaque au couteau à Hambourg comparable à celle de Solingen. "Nous n'avons pas de nouvelle situation menaçante. Nous vivons avec ce risque abstrait élevé d'autres attaques depuis des années", a déclaré Grote.

Rien n'a changé après l'incident de Solingen. "Il s'est simplement matérialisé, ce risque que nous devons gérer en permanence et pour lequel nous sommes préparés."

"Culture émergente de port d'armes blanches"

Le sénateur a de nouveau plaidé en faveur du renforcement de la loi nationale sur les armes. Le port de couteaux dans les gares, les trains et lors d'événements importants devrait être interdit. Une série d'attaques à l'arme blanche, pas seulement dans le domaine de l'islamisme, indique une culture émergente de port d'armes blanches.

"On peut déjà identifier quelque chose comme une culture émergente de port d'armes blanches", a déclaré Grote. Depuis l'établissement de la zone de prohibition d'armes à la gare centrale de Hambourg le 1er octobre 2021, plus de 500 armes ont été saisies lors des contrôles, dont 350 couteaux. "Chaque couteau que nous récupérons est un risque en moins", a expliqué Grote.

Le chef de fraction de l'CDU, Dennis Thering, a considéré la demande d'interdiction de couteaux comme une simple distraction de la véritable question. "Ce ne sont pas les couteaux en soi qui posent problème, qui sont déjà interdits lors d'événements publics comme à Solingen, mais ceux qui s'en servent pour blesser et tuer gravement des personnes." La politique migratoire doit être transformée. "Nous avons besoin d'un virage sévère dans l'asile maintenant. Assez !", a exigé le chef de l'opposition.

Le chef de fraction de l'AfD, Dirk Nockemann, a exigé un "virage dur" dans la politique migratoire. "Les expulsions sauvent des vies", a expliqué Nockemann. La présidente de l FDP hambourgeoise, Katarina Blume, a déclaré : "Ce qui est important, c'est que le retour des criminels et des individus dangereux soit mis en œuvre rapidement et de manière cohérente."

Selon Grote, environ 1 000 étrangers ont été expulsés de Hambourg cette année. Cela représente environ une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente et le plus grand nombre en sept ans. En 2023, environ 1 500 personnes ont été expulsées au total.

Le nombre d'individus soumis à l'expulsion à Hambourg a récemment chuté à environ 6 500. 500 d'entre eux ne possèdent pas de permis de résidence. L'accent a été mis sur l'expulsion des criminels. Jusqu'à présent cette année, plus de 100 ont été expulsés du pays, et il est prévu qu'environ 200 le soient au total cette année. Le nombre d'expulsions de criminels est resté relativement stable depuis 2022.

Le chef présumé libéré

Un cas spécifique met en évidence les défis juridiques et pratiques rencontrés lors de cette procédure. Le 9 avril, la police a arrêté un suspect présumé chef d'un gang de jeunes allegedly responsable de crimes dans la zone de Jungfernstieg. Le jeune Afghan de 18 ans à l'époque a été placé en détention. L'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés examine depuis le retrait de son statut de protection. Cependant, le jeune homme, classé comme récidiviste, a depuis été libéré, comme l'a annoncé le Sénat début août en réponse à une petite enquête de la fraction de l'AfD.

Rapport : Les prisonniers ne sont pas expulsés malgré les ordres d'expulsion

Une évaluation de la loi hambourgeoise sur la réinsertion et l'aide aux victimes a récemment révélé, selon la fraction de l'CDU, que même les prisonniers pour lesquels un ordre d'expulsion est en vigueur au moment de leur libération ne sont pas expulsés. L'autorité d'immigration agit souvent trop tard, et les documents nécessaires manquent.

L'autorité de l'Intérieur a contredit cette description. "Un grand nombre d expulsions ont lieu directement de la prison", a expliqué le porte-parole de la presse Daniel Schaefer. Jusqu'à présent cette année, 63 criminels ont été expulsés de prison. Dans environ 30 autres cas, le retour est actuellement en cours de préparation.

Le gouvernement fédéral s'efforce activement de résoudre les questions juridiques et de coordonner avec les pays de transit pour faciliter le retour des individus criminels dans leurs pays d'origine. Grote a reconnu que tous ceux qui traversent la frontière ne font pas face à des conséquences graves en Afghanistan.

Lire aussi: