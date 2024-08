- Chaque année, de nombreux individus se rassemblent dans le désert de Black Rock, caractérisé par de vastes pyres.

Chaque août, environ 70 000 personnes convergent vers l'État américain du Nevada pour le célèbre festival Burning Man. Planifié du 25 août au lundi de la fête du travail (2 septembre), cette fête de sept jours dédiée à la musique, à l'art et aux festivités attire une foule diverse d'artistes, d'enthousiastes de la techno, de pyrotechniciens et de curieux du monde entier. Au cœur du désert de Black Rock, les participants créent une métropole éphémère appelée Black Rock City, en construisant des maisons de fortune à partir de tentes et de camping-cars. Le clou de l'événement est la combustion de la statue du Man, un immense sculpture en bois illuminée par des flambeaux.

Le thème de cette année, "Curieux et Curieux", s'inspire de la citation d'un livre pour enfants où une petite fille curieuse se retrouve dans un monde fantastique.

L'année dernière, des averses inattendues ont transformé le désert en une véritable gadoue, rendant les déplacements en voiture dangereux et bloquant l'accès aux véhicules de secours et aux visiteurs pendant plusieurs jours. Des milliers de personnes sont restées bloquées sur place jusqu'à ce que les organisateurs rouvrent enfin la route d'accès éloignée. Malgré tout, certains visiteurs intrépides ont parcouru la boue à pied pour rentrer chez eux en toute sécurité.

L'année précédente, le climat habituellement aride du désert a atteint des températures intenses de 40 degrés Celsius pendant le festival. Les prévisions météorologiques à long terme pour cette semaine annoncent du soleil et des températures modérées, avec des pointes allant jusqu'à 33 degrés Celsius.

Les débuts du festival remontent à 1986, lorsque l'artiste américain Larry Harvey (1948 - 2018) et un groupe d'amis ont organisé une réunion modeste sur une plage de San Francisco. À mesure que sa popularité grandissait, l'événement a trouvé son chemin vers les paysages désertiques du Nevada en 1990.

Malgré les conditions météorologiques imprévisibles que Black Rock City doit souvent affronter, cette année's festival devrait être sec et chaud. Des milliers de participants descendront à nouveau au cœur du désert de Black Rock, transformant

