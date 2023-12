Chaos, scandale et colère : Barcelone fait face à des élections présidentielles décisives

La prochaine élection - qui se tiendra dimanche, quelques jours seulement après l'arrestation de quatre hauts responsables - est sans doute la plus importante de l'histoire du club et intervient à un moment de crise qui semble s'aggraver de jour en jour.

Des dettes historiques, estimées à plus d'un milliard de dollars selon le journal espagnol El Mundo, ont contraint le FC Barcelone à vendre au rabais certaines des figures les plus importantes de son effectif lors de la période de transfert estivale.

La reconstruction de son équipe décimée, qui a prouvé une fois de plus lors de la récente défaite 4-1 contre le Paris Saint-Germain qu'elle était bien en dessous du niveau de ses rivaux européens, est l'un des nombreux problèmes auxquels le nouveau président devra faire face.

L'avenir de Lionel Messi, l'homme fort du club, figure en tête de liste. L'Argentin a fait part de son désir de quitter Barcelone l'été dernier et il semble de plus en plus improbable qu'il signe un nouveau contrat, ce qui signifie que le plus grand joueur de l'histoire du club peut s'en aller gratuitement à la fin de la saison en cours.

"Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions de dettes pour Barcelone, la pire situation financière de l'histoire", a déclaré Ernest Macià, journaliste à Catalunya Radio, à CNN.

"Sur le terrain, nous pouvons en discuter, mais il semble évident que lorsque la Ligue des champions arrive, Barcelone commet à nouveau un suicide public devant des millions de personnes, en recevant tant de buts et en rendant la situation si difficile même pour des joueurs comme Messi qui aiment le club et aimeraient probablement rester à Barcelone dans d'autres circonstances.

"Pour l'instant, il n'est pas facile de voir Messi ici l'année prochaine, bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup de variables différentes qui interviennent dans cette équation. Nous verrons donc ce qui se passera à la fin, car des élections auront lieu ce week-end et il s'agit d'une autre variable dans cette équation, à savoir qui deviendra président."

En février dernier, le FC Barcelone a publié une déclaration dans laquelle il nie "catégoriquement" toute responsabilité dans la publication du contrat de 672 millions de dollars de Messi dans El Mundo.

Le contrat ferait de Messi l'athlète le mieux payé de l'histoire du sport et le club a déclaré qu'il intenterait une action en justice contre le journal "pour tout dommage qui pourrait être causé à la suite de cette publication".

Cette fuite n'a fait qu'accroître les tensions entre Messi et la hiérarchie barcelonaise, déjà à bout de souffle depuis que l'Argentin a lancé une attaque à peine voilée contre le conseil d'administration lors de ses adieux émouvants à son ancien coéquipier Luis Suarez.

Les problèmes financiers du FC Barcelone ont été exacerbés par le fait que le club a renoncé à promouvoir les joueurs de sa célèbre académie La Masia - qui a formé des joueurs tels que Messi, Pep Guardiola, Andres Iniesta et Xavi - dans l'équipe première, préférant dépenser d'importantes indemnités de transfert et des salaires pour des stars déjà établies.

Barcelone aurait dépensé plus d'un milliard de dollars en frais de transfert depuis la saison 2013/14 et beaucoup pensent que ce changement de philosophie a érodé le mantra du club "Plus qu'un club", qui est toujours peint sur les sièges de son stade historique du Camp Nou.

Des élections historiques

Même avec Messi, l'avenir du FC Barcelone semble sombre ; sans lui, en revanche, les choses commencent à se gâter.

C'est exactement sur cette base que l'un des candidats à la présidence a décidé de se lancer. Joan Laporta, l'un des trois candidats en lice, est l'actuel favori de l'élection. Il a été président de 2003 à 2010 et a présidé l'une des périodes les plus fastes de l'histoire du club.

Au cours de son règne, le FC Barcelone a remporté 13 trophées majeurs, dont quatre titres de Liga et deux Ligues des champions, et il espère que la nostalgie et les bonnes volontés accumulées seront cruciales pour obtenir un nouveau mandat.

"Joan Laporta est, disons, plus proche de Leo Messi et des joueurs parce qu'ils ont vécu ensemble les meilleurs moments de leur histoire et de leur vie", explique Macià.

"D'après les sondages, Joan Laporta est en tête. Il y a eu des débats et tout peut arriver parce que beaucoup de gens ont voté par correspondance et il reste à voir quelle influence ces votes, pour la première fois dans l'histoire, auront".

Les autres candidats sont Victor Font et Toni Freixa, qui pourraient "diviser les votes", selon M. Macia, ce qui profiterait en fin de compte à M. Laporta.

M. Font a reçu le soutien de l'ancien capitaine du FC Barcelone, Carles Puyol, et a axé une partie de sa campagne présidentielle sur l'idée d'un retour de la légende du club, Xavi, à la tête de l'équipe.

Freixa, à l'inverse, a donné son soutien à l'actuel entraîneur Ronald Koeman pour qu'il poursuive le travail qui lui a été confié l'été dernier, mais il a également exposé un plan à long terme qui verrait Xavi prendre en charge l'équipe B du FC Barcelone dans un premier temps.

L'élection sera décidée par les votes de plus de 111 000 membres du club - ou "socis" en catalan - dont la plupart sont des supporters du FC Barcelone. En raison de la pandémie de coronavirus, 22 811 membres ont demandé à voter par correspondance, tandis que les 87 479 autres voteront en personne dans l'un des six bureaux de vote situés dans les villes de Barcelone, Gérone, Lérida, Tarragone, Tortosa et Andorre.

Macia estime que les résultats de ce dimanche sont les plus importants de l'histoire du club. Il est difficile de penser le contraire.

