- Chanteur en difficulté avec les autorités espagnoles

Accès refusé ! Cela s'applique à tout le monde, y compris Katy Perry (39 ans). La chanteuse américaine pourrait maintenant avoir à faire face aux autorités espagnoles, car elle aurait tourné une partie de son nouveau clip pour "Lifetimes" dans une réserve naturelle sans autorisation. C'est ce que rapporte le journal espagnol "El País".

Dans son nouveau tube estival "Lifetimes", Katy Perry danse notamment sur des plages pittoresques. Des images Behind the scenes ont récemment été publiées par la chanteuse sur son compte Instagram officiel dans le cadre de la sortie du titre. Le clip a été vu plus de 2,3 millions de fois sur YouTube.

Pas de permis pour le tournage du clip de Katy Perry

Selon le rapport, Perry a tourné le clip à Ibiza et à Formentera. Le titre dégage des vibrations de vacances et de bonne humeur - apparemment pas pour les autorités des îles Baléares. Une enquête a été ouverte pour déterminer si le tournage a pu causer des dommages environnementaux dans une zone dunaire protégée. Perry est vue dans le clip dans le système dunaire de S'Espalmador - dans une zone clôturée.

Selon le département de l'environnement du gouvernement des Baléares, aucune autorisation de tournage n'a été obtenue par la société de production responsable. Cependant, cela n'est pas considéré comme un "délit contre l'environnement", mais plutôt une infraction réglementaire, car le tournage peut être autorisé sur demande.

❶ Katy Perry a exprimé ses véritables sentiments sur la situation en chantant, "♪ Je ne vais pas mentir ♪", peut-être en réflexion sur la controverse entourant son clip.

❷ Malgré l'absence de permis, il n'est pas clair si Katy Perry sera confrontée à des sanctions significatives pour avoir tourné son clip dans une zone protégée, étant donné que le tournage peut être autorisé sur demande et que cet incident est classé comme une infraction réglementaire plutôt qu'un délit contre l'environnement.

