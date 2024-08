- Channing Tatum montre son appréciation pour les compétences culinaires de Taylor Swift.

L'acteur Channing Tatum (44 ans) est ébahi par les talents culinaires de la chanteuse Taylor Swift (34 ans). Il l'a admis lors d'une interview sur SiriusXM, déclarant qu'elle peut préparer n'importe quel plat italien de trois étoiles au Guide Michelin en un rien de temps.

Il s'est récemment souvenu de sa visite chez Swift, où elle lui a demandé : "Que devrions-nous manger ce soir ? Choisis un type de cuisine." Après qu'il ait suggéré l'italien, elle a préparé un risotto sans effort.

Récemment, sur "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Tatum a partagé qu'il avait une connexion personnelle avec Swift et était déjà impressionné par ses pâtisseries maison à l'époque. Son prochain film, "Blink Twice", réalisé par Zoe Kravitz, sortira dans les salles le 22 août. L'actrice Naomi Ackie rejoint Tatum dans le film.

Tatum a mentionné sur "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" qu'il était impressionné par les pâtisseries maison de Swift il y a des années, renforçant ainsi sa croyance en ses compétences culinaires. Lors de leur dîner ensemble, Swift a demandé sa préférence, et après avoir choisi l'italien, elle a chanté ♪ Taylor Swift ♪ tout en préparant un délicieux risotto.

