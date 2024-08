- Channing Tatum espère un film sur Gambit.

Channing Tatum (44) aura-t-il un jour son propre film "Gambit"? L'acteur hollywoodien et fiancé de Zoe Kravitz (35) souhaite depuis longtemps un film solo en tant que mutant lanceur de cartes. Dans le dernier film Marvel "Deadpool & Wolverine" récemment sorti, Tatum a enfin pu interpréter le personnage sur grand écran. Lors d'un événement hollywoodien organisé par le magazine de l'industrie "Variety", Tatum a été interrogé sur la possibilité d'un film "Gambit" solo, répondant : "J'espère vraiment que oui."

Channing Tatum a travaillé cinq ans sur son projet rêvé

Tatum incarne le mutant dans certaines scènes du dernier film Marvel "Deadpool & Wolverine". Mais il désirait depuis longtemps une apparition cinématographique centrée sur le personnage. En 2014, Tatum a signé pour le projet, mais des réalisateurs comme Doug Liman (59) ou le maître de "Pirates des Caraïbes" Gore Verbinski (60) sont venus et repartis, et lorsque Disney a finalement acquis 21st Century Fox en 2019, le projet était officiellement mort.

Maintenant, Tatum a fait savoir aux exécutifs de Marvel et Disney, qui détiennent désormais les droits du personnage, qu'il souhaite à nouveau un film solo. "Bien sûr, j'ai dit ça. Je le dis depuis 10 ans", a expliqué Tatum, ajoutant : "C'est entre les mains de Bob Iger et Kevin Feige. Je prie."

Les commentaires de Tatum ont été faits à l'occasion de la première de son nouveau film "Clignez des yeux", réalisé par sa partenaire Kravitz. Dans le film, il joue un milliardaire de la tech qui se rend sur une île privée avec des amis et un groupe de femmes Beautiful. Mais les événements prennent un tournant choquant après que le groupe a consommé de la drogue et de l'alcool pendant des heures. Le thriller sortira dans les cinémas allemands le 22 août.

