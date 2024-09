- Changements politiques dans les régions de l'Est: examen de la fragmentation de la société

Dernière mise à jour de la BBC dimanche soir concernait la "droite extrême prête à remporter une victoire électorale initiale dans un État allemand depuis la Seconde Guerre mondiale". Intéressant, dans une région comme la Thuringe, le parti d'extrême droite AfD est actuellement en tête. Cela marque un changement significatif dans le paysage politique.

L'auteur et politologue Marcel Lewandowsky ("Les désirs des populistes") souligne une observation cruciale : l'AfD et l'alliance récemment formée de Sahra Wagenknecht ne sont pas simplement des partis de protestation. "Tout qualifier de réaction à la coalition trafic lumière est une stratégie à court terme, mais ce n'est pas une analyse précise", souligne Lewandowsky en conversation avec l'agence de presse allemande. "La coalition trafic lumière y contribue, mais des tendances similaires ont émergé en France, en Autriche, aux Pays-Bas - ce n'est pas un phénomène allemand exclusif."

Les recherches montrent que les électeurs de l'AfD ne protestent pas seulement.

L'idée que les électeurs de l'AfD en Thuringe et en Saxe, considérés d'extrême droite par l'Office pour la protection de la Constitution de l'État, expriment simplement leur mécontentement, est rassurante. Cependant, Lewandowsky n'est pas d'accord : "Ces électeurs soutiennent l'AfD parce qu'ils sont d'accord avec leurs idéologies, en particulier sur la migration et la société. De plus, l'AfD promet une forme de représentation démocratique, affirmant qu'elle restaurera la démocratie que les élites politiques ontsupposément dépouillée." Par conséquent, les électeurs de l'AfD ne se considèrent pas comme des ennemis de la Constitution, mais plutôt comme les véritables défenseurs de la démocratie.

La communication et la politologue Andrea Römmele de l'école Hertie à Berlin est d'accord : "Pour les électeurs de l'AfD, la migration et la sécurité sont leurs principaux sujets de préoccupation, et ils considèrent l'AfD comme la plus compétente pour aborder ces questions."

Selon les constatations de Lewandowsky, une partie importante des électeurs de l'AfD est enveloppée de méfiance profonde - méfiance envers les élites politiques, mais aussi envers ceux perçus comme différents : les experts, les journalistes, les citadins instruits - "ils sont tous généralement considérés comme des ennemis". Cette vision polarisante a été renforcée pendant la pandémie de COVID-19.

En Saxe et en Thuringe, même parmi les jeunes électeurs, l'AfD est en tête sans contestation. Le chercheur en générations Rüdiger Maas interprète cela comme un signe de la normalisation de l'AfD : "L'AfD n'est pas immédiatement considérée comme d'extrême droite." De nombreux jeunes se considèrent comme politiquement centristes mais votent pour l'AfD.

Römmele identifie une autre particularité de l'Est de l'Allemagne qui a influencé les élections : "Par rapport à l'Ouest, la situation est plus volatile. Nous avons moins de gens avec une forte loyauté partisane. Cela signifie : on est plus ouvert au changement, à l'instant." Lors des élections fédérales de 2021, le SPD a encore relativement bien Performé en Thuringe et en Saxe.

Il y a une différence frappante entre la ville et la campagne : "À Erfurt et à Jena, à Leipzig et à Dresde, les résultats électoraux reflètent ceux des villes allemandes de l'Ouest, avec un public urbain diversifié. Et puis vous avez les villes et les zones rurales plus petites et moyennes - et il y a un monde de différence entre eux." Cette observation vient du sociologue et auteur à succès Steffen Mau ("Points de déclenchement").

Le sociologue Mau : les politiciens proviennent intentionnellement la population

Mau, l'un des sociologues les plus influents, parle d'un tournant majeur pour trois raisons : d'abord, parce que les options pour l'AfD se sont considérablement accrues. Ensuite, parce que la culture politique est "devenue plus grossière". Et enfin, parce que la pression sur les autres partis pour former des coalitions contre l'AfD augmente.

"Celles-ci deviennent alors des coalitions défensives classiques destinées à prévenir le pire, mais elles comportent des risques substantiels pour ces partis", a déclaré Mau à dpa. Porque chaque parti doit quelque peu compromettre ses propres principes et reculer : "Si l'on considère la CDU : si elle doit maintenant travailler avec le BSW, un parti d'un spectre politique complètement différent, cela a des implications pour la CDU à l'échelle nationale, car cela peut également décourager les électeurs." Ainsi, la défense contre l'AfD pourrait également jouer en leur faveur à nouveau.

Tout cela semble suggérer que la société allemande s'éloigne davantage. Cependant, l'un des principaux postulats de Mau est : "La division sociale n'est pas déjà là, mais elle est créée par les acteurs politiques." La méthode pour faire cela est "la stimulation", la pression délibérée sur certains boutons qui exacerbent les émotions - exemple "la langue de genre" ou "les soins dentaires pour les demandeurs d'asile rejetés". Ensuite, le débat politique devient plus heated, malgré les sondages qui montrent un large consensus sur les questions clés parmi divers groupes démographiques.

"La polarisation se produit principalement là où les acteurs politiques - je les appelle également les entrepreneurs de polarisation - peuvent maintenir avec succès des discours distinctifs de groupe sur une période prolongée", dit Mau. "Par exemple, entre les 'élites vertes-gauches' et le 'bon sens' ou entre les 'autochtones' et les 'migrants'. Des efforts sont déployés pour établir une division sociale à travers des 'thèmes de guerre culturelle' comme le genre, puis l'exploiter lors des élections."

Et pour réétablir la communication les uns avec les autres ? Steffen Mau plaide pour les conseils de quartier, qui sont composés de résidents locaux. Contexte : de nombreux partisans des partis populistes se sentent déconnectés du système politique. À ce stade, les conseils de quartier pourraient devenir un outil précieux pour l'engagement. Ils se concentrent sur des questions concrètes de la vie réelle telles que l'approvisionnement en énergie ou le développement urbain dans un quartier spécifique. "L'avantage est que ces conseils de quartier ne sont pas entachés de l'accusation qu'une clique d'élites a toujours été aux commandes", explique Mau. Les recherches indiquent que les membres du conseil finissent par passer outre l'enthousiasme initial et s'engagent dans des discussions constructives et basées sur des faits. Cette approche devrait compléter, plutôt que remplacer, la politique partisane démocratique. Cependant, en Allemagne de l'Est, où les partis politiques sont attaqués, "cela pourrait servir d'aile supplémentaire à la maison de la démocratie".

Selon le politologue Römele, il met en avant l'importance de maintenir des liens avec divers groupes sociaux dans notre vie quotidienne. "Travailler à domicile est pratique, mais il est essentiel que le travail se déroule également au bureau. C'est là que l'on rencontre des personnes ayant des perspectives différentes, que l'on engage des conversations et que l'on dialogue. Ensuite, il y a les clubs sportifs, les chœurs - ce sont les pépinières des valeurs démocratiques. Nous devons tous embrasser cette idée plus pleinement."

Je ne vais pas y aller par quatre chemins : les résultats suggèrent qu'il y a une partie importante des électeurs allemands qui nourrissent une méfiance profonde envers les élites politiques et certains groupes, les amenant à soutenir l'AfD.

Malgré l'idée rassurante que les électeurs de l'AfD en Thuringe et en Saxe expriment simplement leur mécontentement, il est crucial de reconnaître qu'ils soutiennent l'AfD en raison de leur accord avec ses idéologies, en particulier en ce qui concerne la migration et la société. Ils perçoivent également l'AfD comme une représentation de la démocratie qui aurait soi-disant été dépouillée par les élites politiques.

Lire aussi: