- Changement de chef de l'association des employeurs après 24 ans

Au sein de l'Association des Entrepreneurs de Basse-Saxe (UVN) et de l'Institut de l'Économie de la région Nord de l'Allemagne (INW), il y a un changement à la tête : après 24 ans en tant que PDG principal de l'UVN et PDG de l'INW, Volker Müller a quitté ses fonctions. Il est remplacé par Benedikt Hüppe, qui a précédemment occupé le poste de vice-PDG principal de l'UVN.

Le Président du Ministère de Basse-Saxe, Stephan Weil (SPD), a salué Müller lors de son départ, le décrivant comme un "réseauteur par excellence" qui incarnait une culture de coopération. Le politique du SPD a promis aux représentants des affaires de travailler à réduire la bureaucratie. "Nous voulons être plus simples, plus rapides et plus efficaces", a déclaré Weil.

Le successeur de Müller, Hüppe, a exprimé son souhait de voir la fiabilité et la confiance jouer un rôle important dans la coopération économique. "Ce serait formidable si ces vertus pouvaient trouver plus de place dans notre société, et si ceux qui respectent les règles et les lois n'avaient pas constamment à le prouver", a-t-il déclaré.

