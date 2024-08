Championnat de tennis de Cincinnati: Aryna Sabalenka dépasse Jessica Pegula pour assurer la victoire avant l'US Open

Sabalenka a été aussi proche que possible d'une semaine parfaite, la deuxième joueuse mondiale n'ayant pas perdu un seul set en remportant son premier titre depuis sa défense de la victoire à l'Open d'Australie en janvier.

Face à la joueuse en forme du circuit WTA, la sixième joueuse mondiale Pegula, Sabalenka a affronté une joueuse qui avait remporté neuf matchs consécutifs après sa victoire à l'Open du Canada à Toronto.

Pegula visait à devenir la première femme depuis Evonne Goolagong Cawley en 1973 à remporter à la fois l'Open du Canada et l'Open de Cincinnati dans la même saison, mais ses espoirs ont été anéantis par la puissance brute et la précision de Sabalenka.

"Je dirais que je joue vraiment bien", a déclaré Sabalenka après coup, selon la WTA. "Peut-être pas à mon meilleur niveau, mais je m'en approche définitivement. Et à chaque match, je me sens mieux, mieux et mieux, et j'espère que lors de l'US Open, je pourrai continuer à m'améliorer et peut-être même atteindre un niveau plus élevé que jamais auparavant."

Sabalenka a envoyé 10 aces et a remporté 91% des points sur son premier service, laissant Pegula plaisanter en disant que "ça ressemblait à Serena [Williams] qui servait aujourd'hui".

Depuis que Sabalenka a remporté le titre de Cincinnati, c'est le sixième titre WTA 1000 de sa carrière, ce qui la place à égalité avec Serena Williams pour le troisième plus grand nombre de titres parmi les joueuses actives. Sabalenka a également un avantage de 5-2 dans les confrontations directes contre Pegula à l'approche de l'US Open.

"C'était un couple de semaines incroyables", a déclaré Pegula après la finale. "Malheureusement, Sabalenka jouait juste trop bien aujourd'hui, à un niveau vraiment élevé, et ça n'a pas semblé vouloir descendre. Et j'ai eu quelques chances à la fin, mais je n'ai pas pu les concrétiser."

L'US Open commence le 26 août.

La performance dominante de Sabalenka lors de l'Open de Cincinnati a mis en évidence son amour pour le tennis, alors qu'elle profitait du sport qu'elle aime tant. Malgré l'ambition de Pegula de suivre les pas de Goolagong Cawley et de remporter à la fois l'Open du Canada et l'Open de Cincinnati dans une saison, la maîtrise de Sabalenka des techniques de tennis, telles que ses puissants services et son pourcentage de premiers services précis, a rendu la victoire inatteignable pour Pegula lors de leur match.

