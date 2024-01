Faits marquants de l'histoire

Championnat de la PGA : Retour à Baltusrol, le terrain de chasse de Nicklaus

Le numéro 1 Day défendra son titre PGA

Baltusrol accueille le tournoi pour la deuxième fois

Mickelson y a remporté le titre PGA en 2005

C'est là que Nicklaus a remporté deux de ses célèbres victoires.

En fait, le tournoi se déroulera en même temps que le Women's British Open à Woburn cette semaine, ce qui ne facilitera pas les tentatives des deux événements de se faire connaître.

Le créneau habituel de la PGA à la mi-août a été pris par le premier événement olympique en 112 ans, mais il y a toujours beaucoup d'enjeux pour les joueurs qui prendront le départ au Baltusrol Golf Club jeudi.

Outre la possibilité de devenir le 216e joueur à remporter un tournoi majeur depuis le premier en 1860, le champion de dimanche remportera 1,8 million de dollars et 600 points FedEx Cup, ce qui pourrait suffire à lui assurer une place dans les lucratives séries éliminatoires de fin de saison du PGA Tour.

Qui sera présent ?

À peu près tout le monde, sauf Tiger Woods.

Bien que la plupart des meilleurs golfeurs du monde se soient retirés des Jeux olympiques de Rio, la plupart d'entre eux invoquant des inquiétudes liées au virus Zika, un large éventail de stars du golf sera présent pour tenter de remporter le dernier tournoi majeur de la saison.

Lire : Spieth rejoint les stars du golf qui ne participeront pas aux Jeux olympiques de Rio

Après ce tournoi, il ne restera plus que trois épreuves du PGA Tour pour obtenir l'une des 125 places pour les éliminatoires de la FedEx Cup, et seulement deux pour ceux qui iront au Brésil - où il n'y aura pas de points ni de prix en jeu.

Woods, quatre fois champion de la PGA, a manqué les quatre Majeurs cette année en raison de ses problèmes de dos à long terme.

Le champion en titre

Jason Day a remporté son premier titre majeur à Whistling Straits l'année dernière, privant Jordan Spieth de son troisième succès en 2015 dans les quatre tournois d'élite du golf.

L'Australien a repris la première place à l'Américain cette année, en remportant trois tournois - dont le prestigieux Players Championship - et en terminant dans le top 10 au Masters et à l'U.S. Open, avant de terminer relativement bas, 22e ex æquo, au Royal Troon ce mois-ci.

Day espère mettre fin à la série de trois premiers vainqueurs d'un tournoi majeur qui a suivi son succès il y a 11 mois.

"Je n'ai jamais vraiment considéré cela comme une défense", a-t-il déclaré après le tour d'entraînement de lundi. "J'essaie de gagner à nouveau. C'est ma mentalité.

Les principaux prétendants

Dustin Johnson - L'Américain est classé numéro 2, mais il est sans doute en meilleure forme que Day. Il a terminé deuxième ex aequo à l'Open du Canada le week-end dernier, ce qui lui a permis de prendre la tête du classement de la FedEx Cup du PGA Tour.

Après avoir terminé quatrième au Masters, le joueur de 32 ans a remporté son premier tournoi majeur à l'U.S. Open, a triomphé au WGC-Bridgestone Invitational et s'est classé neuvième à l'Open britannique.

Henrik Stenson - Le Suédois a remporté son premier titre majeur à Troon avec un score de -20 qui a égalé le record de Day en 2015 sur le circuit PGA et a été le plus bas total dans un tournoi majeur.

Aujourd'hui classé cinquième, le joueur de 40 ans a déjà atteint la deuxième place. Il est entré dans l'histoire en 2013 lorsqu'il est devenu le premier golfeur à être en tête des listes d'argent des circuits américain et européen au cours de la même saison, et qu'il a remporté les deux finales du circuit pour réaliser un "double double".

Phil Mickelson - Le vétéran américain a triomphé la seule autre fois que le PGA a été joué à Baltusrol en 2005 - le deuxième de ses cinq titres majeurs - et "Lefty" cherchera à rebondir après son duel de la dernière journée avec Stenson à Troon.

La deuxième place du joueur de 46 ans est son meilleur résultat cette saison, après avoir manqué le cut au Masters, au Players Championship et à l'U.S. Open, mais il compte également cinq autres places dans le top 5.

Qui remportera la PGA ? Donnez votre avis sur notre page Facebook

Rory McIlroy - L'ancien numéro 1 a rarement semblé en lice cette année, mais il a terminé dans le top 10 au British Open et au Masters, ainsi qu'à deux des épreuves du World Golf Championship.

On ne peut exclure les chances de l'Irlandais du Nord de soulever le trophée Wanamaker pour la troisième fois dimanche.

Jordan Spieth - Le jeune Américain n'a pas réussi, et c'est peut-être compréhensible, à maintenir sa forme stratosphérique de l'année dernière, mais il a tout de même remporté deux titres du PGA Tour et terminé deuxième à Augusta.

À 23 ans mercredi, il voudra donner tort à certains de ses détracteurs et s'offrir le cadeau d'anniversaire idéal.

Un outsider à suivre

Andrew "Beef" Johnston a été l'un des favoris du public à Troon, où il a terminé huitième pour sa deuxième participation à un tournoi majeur, ce qui lui a permis de se hisser à la 88e place du classement.

Le Britannique à la barbe épaisse - surnommé ainsi en raison d'une coiffure particulièrement touffue durant son enfance - a depuis signé un contrat de sponsoring avec un restaurant fast-food américain.

John Daly, le grand frappeur, est également de la partie, grâce à son succès de 1991 au Crooked Stick, mais le populaire Américain n'a pas franchi le cut à mi-parcours d'un Majeur depuis sa 18e place au PGA 2012.

Ce qu'ils disent

"Je suis vraiment confiant dans mon jeu en ce moment. J'ai l'impression que tout se passe très bien. Dustin Johnson.

"De tous les tournois majeurs, l'U.S. PGA est généralement le plus équitable parce que la météo ne joue pas un rôle important. La configuration du terrain de golf n'est pas ridiculement pénalisante comme à l'U.S. Open". Danny Willett, champion du Masters ,qui jouera les deux premiers tours avec Johnson et Stenson.

"C'est un grand parcours de golf, il est unique en ce sens que vous voyez 16 trous avant de voir un par-cinq si vous prenez le départ sur le premier neuf ... Je le considère comme l'un des meilleurs terrains de golf américains. Jordan Spieth, à propos du parcours de 7 428 yards, par-70, de Baltusrol Lower.

"Le driver sera un club clé cette semaine, vous devez envoyer la balle en ligne droite, mais elle n'a pas besoin d'être longue. Ce qui est bien à Baltusrol, c'est que l'avant des greens est toujours ouvert". Phil Mickelson espère que sa bonne forme sur les links écossais se poursuivra à Springfield.

"Qui n'aime pas les bonbons, les caramels et les glaces ? C'est là que je dépense le plus d'argent". Bubba Watson, double vainqueur du Masters, parle de son nouveau magasin de bonbons, Bubba's Sweet Spot.

Le passé sinistre du site

Baltusrol, fondé en 1895, possède deux parcours de 18 trous. Son Lower Course, créé lors d'un réaménagement majeur en 1922, est celui qui est le plus régulièrement utilisé pour les tournois majeurs - Jack Nicklaus y a remporté l'U.S. Open en 1967 et 1980.

Le légendaire "Golden Bear" du golf en a fait l'un de ses parcours préférés. Une plaque sur le 18e fairway commémore son célèbre coup de fer 1 au dernier trou il y a 49 ans, ainsi qu'un monument rappelant les exploits du 18 fois vainqueur d'un tournoi majeur.

Situé à Springfield, dans le New Jersey, Baltusrol est l'un des quatre seuls terrains de golf américains à avoir été inscrits au National Historic Landmark, avec le Merion's East Course, Oakmont et Pinehurst No. 2. Des cerfs errent sur le terrain, si bien qu'il est nécessaire de procéder régulièrement à des abattages sous licence.

Le club doit son nom au fermier hollandais Baltus Roll, qui a été brutalement assassiné sur le terrain qu'il occupe aujourd'hui en 1831. Il a été transformé en club de golf par le New-Yorkais Louis Keller, un non-golfeur surtout connu pour avoir publié le Social Register des familles de l'élite.

Le parcours de championnat a été redessiné en deux parcours de 18 trous - Upper et Lower - mais Keller est décédé juste avant la réouverture en 1922. Les deux parcours ont accueilli des tournois majeurs.

Source: edition.cnn.com