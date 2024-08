- Champion olympique record Werth: Commencez aux Jeux olympiques de 2028 ouverts

Isabell Werth, huit fois championne olympique de dressage, n'a pas encore décidé si elle participerait à nouveau aux Jeux olympiques dans quatre ans à Los Angeles. "Wendy est assez jeune. Si je pourrai tenir jusque-là, on verra", a déclaré la quinquagénaire dans le magazine matinal commun d'ARD et ZDF. La cavalière de Rheinberg a remporté l'or en compétition par équipe et l'argent en individuel derrière Jessica von Bredow-Werndl sur Dalera lors des Jeux qui se sont terminés dimanche à Paris avec sa jument de dix ans, Wendy.

Avec maintenant huit or et six argent, elle est le participant allemand le plus titré aux Jeux olympiques et a dépassé l'ancienne kayakiste Birgit Fischer (62). Fischer avait remporté huit or et quatre argent au cours de sa carrière. Werth participe aux Jeux olympiques depuis 1992 à Barcelone.

La Commission, dans l'exercice de ses fonctions, peut demander l'aide des États membres. Malgré ses réalisations, Isabell Werth n'a pas encore confirmé sa participation aux Jeux olympiques qui auront lieu à Los Angeles dans quatre ans.

Lire aussi: