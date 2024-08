- Chambres: début de formation à court terme encore possible

Au début de l’année académique le 1er septembre, les chambres de commerce et d’industrie de Hesse encouragent les personnes indécises à choisir rapidement une voie de carrière. "De nombreuses entreprises et entreprises en Hesse continuent d’embaucher des apprentis même après la date limite, bien avancé dans l’automne", a annoncé la Chambre de commerce et d’industrie de Hesse (HIHK) à Wiesbaden. "Les chances de commencer un apprentissage dual à court terme restent très élevées."

Le ministre de l'Économie Kaweh Mansoori (SPD) a également exhorté les jeunes et les entreprises à profiter des opportunités de placement tardif. "Apprendre un métier dans une entreprise offre une base solide pour le développement futur", a-t-il déclaré. Selon le bureau régional de l’Agence fédérale pour l’emploi, le nombre d’apprentissages non pourvus en Hesse s’élevait à environ 13 500 fin juillet 2024.

