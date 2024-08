- Chaleur, orages et fortes pluies, surtout dans le sud de la Bavière

Particulièrement dans le sud de la Bavière, cet été agité apporte à nouveau des orages et de fortes pluies : le Service météorologique allemand prévoit des orages disséminés avec de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent pour l'État libre, le risque augmentant dans l'après-midi. De l'air très chaud et humide subtropical est en train de pénétrer en Bavière par le sud-ouest. Localement, de fortes pluies avec jusqu'à 40 litres par mètre carré et des rafales de vent allant jusqu'à 100 kilomètres par heure sont possibles, avec le risque le plus élevé en Souabe et en Haute-Bavière.

Le Service météorologique allemand (DWD) a émis un avertissement pour des orages disséminés et de fortes pluies en Bavière, en particulier en Souabe et en Haute-Bavière. Ces orages pourraient apporter de la grêle, des vents forts et jusqu'à 40 litres de pluie par mètre carré, selon les prévisions du DWD.

