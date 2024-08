- Chaleur intense au Koweït: l'existence s'évanouit au-delà des portes

When Ali Habib can no longer endure temperatures hovering around 50 degrés Celsius, he rises from his chair under a sun shelter at a coin de rue brûlant, steps into sa voiture, et active la climatisation pendant un moment. Habib, qui vend des graines de tournesol aux conducteurs ici pendant plus de 12 heures par jour, est familier avec la rudesse d'un tel été sous une chaleur intense. Le Koweït rayonne la chaleur comme un four. Respirer est laborieux, la peau et les cheveux se réchauffent en quelques minutes. Ceux qui ont du temps libre restent à l'intérieur pendant la journée s'ils n'ont pas à.

Le Koweït, coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, annonce l'expérience de la vie sous le changement climatique. Dans les régions dont l'habitabilité devient intenable en raison de la chaleur extrême, la vie quotidienne se déroule principalement à l'intérieur des quatre murs. La prédiction est que la température augmentera de jusqu'à 2,5 degrés Celsius dans les 50 à 75 prochaines années, rendant potentiellement de vastes sections du pays inhospitalières pour l'existence humaine, selon "Kuwait Times", citant des données de l'autorité environnementale. Selon une étude de Harvard, il pourrait y avoir 13 décès pour 100 en raison du changement climatique.

"C'est comme s'il n'y avait pas de monde extérieur"

De nombreux locaux aisés sortent rarement de leurs maisons et bureaux climatisés en été, préférant voyager en voiture climatisée vers des centres commerciaux, des magasins ou des restaurants climatisés. "C'est presque comme s'il n'y avait pas de monde extérieur", a déclaré Sharifa al-Shaalan, une architecte basée au Koweït, au "Guardian".

À Mitribah, en dehors de la ville de Koweït, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a enregistré la troisième température la plus élevée du monde de 53,9 degrés en 2016. Seuls la vallée de la mort, en Californie (56,7 degrés - 1913) et Kebili, en Tunisie (55,0 degrés - 1931) étaient plus chaudes. L'OMM conserve ces chiffres jusqu'à ce qu'il y ait des preuves contraires solides. Le Koweït a dépassé la marque de 50 degrés cette année en mai, marquant la plus précoce occurrence de ce genre depuis des décennies.

"Je viens ici tous les jours autour de la mi-six ou sept", dit un homme de 50 ans qui fait une promenade sportive autour de "The Avenues", un complexe de shopping et de restauration climatisé. De l'air frais sort par les évents, et le nez coule. Sous un toit en verre, des oiseaux volent. "On se sent comme si on courait dehors", a plaisanté un Néo-Zélandais enthousiaste. Certains centres commerciaux offrent même des pistes intérieures pour la marche et la course à pied aux étages supérieurs.

Poisson pourri et palmiers mourants

À l'extérieur, où le soleil continue son assaut impitoyable, le stress thermique sur les animaux et les plantes est palpable. Un journaliste local a noté que les chats errants souffrent souvent de coup de chaleur en été et sont fréquemment amenés aux cliniques vétérinaires. Les oiseaux meurent souvent de coup de chaleur sur les toits parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'ombre ou d'eau. Des poissons morts ont été rejetés à plusieurs reprises, probablement en raison d'un manque d'oxygène dans l'eau de la baie chaude.

Sur la promenade maritime de Koweït, des pigeons se regroupent à l'ombre d'un palmier. Les arbres bordant le trottoir flétrissent en raison de la chaleur, même ceux qui y sont résistants, ont l'air desséchés au bord de la route, leur feuillage fané.

Docteur : Les températures supérieures à 40 degrés pendant de longues périodes peuvent être mortelles

Dans une humidité extrême, comme celle le long de la côte koweïtienne, le corps ne peut plus se refroidir par la transpiration, dit le Dr Andrea Nakoinz de l'Alliance allemande sur le changement climatique et la santé. La sueur cesse de s'évaporer de la peau, ce qui servirait normalement de mécanisme de refroidissement. "Dans de tels cas, les températures supérieures à 40 degrés pendant de longues périodes peuvent être mortelles."

Les bâtiments climatisés qui consomment de grandes quantités d'énergie ne sont pas non plus une solution idéale. L'air sec des climatiseurs peut irriter le système respiratoire, le rendant plus susceptible aux infections, selon Nakoinz. Une exposition prolongée à des environnements climatisés peut provoquer un effondrement circulatoire chez ceux qui ont des conditions préexistantes, ajoute-t-elle.

La situation du Koweït tourne autour du pétrole, découvert en 1938. Les recettes de l'exportation de pétrole - le Koweït détient certaines des plus grandes réserves de pétrole du monde - ont financé la croissance, les gratte-ciel et les autoroutes. En même temps, l'État et ses citoyens ont développé une dépendance à cette ressource, que le monde doit sevrer s'il veut atténuer les effets du changement climatique, tels que la chaleur intense. D'ici 2030, le Koweït vise à obtenir 15 % de son énergie à partir de sources renouvelables, mais la part était seulement de 0,2 % en 2019, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le Koweït présente l'un des taux de consommation d'électricité les plus élevés au monde, et il continue de augmenter.

"Le pétrole nous rend mobiles" et "alimente notre monde", lit-on sur une plaque dans un musée près du plus grand champ pétrolier, Burgan. "Notre pétrole" est considéré comme "notre peuple", "notre monde" et "notre avenir". Le pétrole symbolise le progrès ; c'est une question de fierté nationale, pas une substance environnementalement nuisible comme le perçoivent les activistes environnementaux en Europe. Dans le magasin du musée du Koweït, il y a un mascotte de tonneau de pétrole rigolard avec un casque dur et une salopette bleue en taille enfant.

Pécheurs ambulants aux intersections se protègent avec des parapluies et des écharpes à peine couvrant leur visage, se préservant du soleil brûlant et de la smog. La plupart des plages restent peu fréquentées, seuls quelques personnages résilients profitant du soleil de midi ou trempant leurs pieds dans les vagues rafraîchissantes.

La gravité du réchauffement climatique touche en premier les segments marginalisés de la société. Sur les sites de construction à proximité de Chaitan, on peut voir des travailleurs indiens ou sri-lankais mélanger du ciment et poser des tuyaux. Le travail en plein air est interdit entre 11 heures et 16 heures pendant l'été en raison de la chaleur. Cette importante partie de la population du Koweït (environ deux tiers) qui sont des travailleurs migrants étrangers, sont très exposés aux maladies liées à la chaleur, selon les observations de l'Organisation mondiale de la santé.

Au marché aux poissons animé, en train d'apporter la prise du jour, des Égyptiens travaillent à une température étouffante de 48 degrés Celsius. "Que puis-je faire ?" se demande Hamid Mohammed Issa, un vétéran de 42 ans au Koweït. Des gouttes de sueur coulent sur son front comme une cascade. "Je dois subvenir à mes besoins."

Malgré la chaleur écrasante, Ali Habib consulte tous les jours la prévision météorologique pour planifier sa vente de graines de tournesol pendant les heures les plus chaudes. Le temps estival rude au Koweït entraîne souvent des alertes météo, incitant les gens à rester à l'intérieur et à éviter l'exposition directe au soleil.

