- Chaleur et orages violents dans le nord du Bade

Après une semaine qui a commencé avec les températures les plus élevées de l'année dans le sud-ouest, les habitants du nord de la Bade peuvent s'attendre à des orages violents et de fortes précipitations jusqu'à mercredi. Le refroidissement n'est pas prévu avant la semaine prochaine.

Waghäusel-Kirrlach dans le district de Karlsruhe a enregistré la deuxième température la plus élevée de l'année en Allemagne, avec un pic à 36,3 degrés Celsius, selon les données préliminaires du Service météorologique allemand (DWD). Bad Neuenahr-Ahrweiler en Rhénanie-Palatinat a atteint le sommet avec 36,5 degrés, selon un météorologue du DWD. Cela a fait de mardi le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent, battant le précédent record de 35,7 degrés.

Le lundi, la deuxième température la plus élevée en Allemagne a également été enregistrée en Bade-Wurtemberg : à Ohlsbach, la température a atteint 35,6 degrés, égalant le précédent record de l'année en Allemagne.

Des orages supplémentaires attendus mercredi

Mercredi devrait être agité, avec la moitié nord du pays la plus touchée. Des précipitations locales jusqu'à 25 litres par mètre carré par heure, de la grêle et des rafales jusqu'à 80 km/h sont possibles.

Avis de chaleur en vigueur

Selon les prévisions actuelles, les températures enregistrées lundi et mardi devraient être les plus élevées de l'année, estime un expert du DWD.

Les températures en Bade-Wurtemberg pourraient encore atteindre environ 30 degrés dans les jours à venir, il est donc important de boire beaucoup d'eau, de rester à l'ombre, de ventiler la nuit, de porter des vêtements légers, de s'appliquer de la crème solaire et de veiller sur les autres. Le ministère de la Santé de Stuttgart recommande généralement de rester à l'intérieur ou à l'ombre pendant la chaleur de midi et d'éviter les efforts physiques.

Les températures devraient descendre en dessous de 30 degrés d'ici la fin de la semaine, avec un temps plus frais et des températures comprises entre 24 et 28 degrés.

Malgré les orages violents et les fortes précipitations jusqu'à mercredi, le risque d'inondations devient un sujet de préoccupation en raison de la quantité importante de précipitations. Les habitants du nord de la Bade doivent rester informés et prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs propriétés contre les inondations potentielles.

Les fortes pluies et les vents forts mercredi pourraient entraîner des inondations dans les zones basses, il est donc crucial que les habitants se préparent aux dommages potentiels en déplaçant les objets de valeur sur un terrain plus élevé et en scellant les fenêtres et les portes de la cave.

