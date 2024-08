- Chaleur et aridité persistantes entraînant une sensibilité accrue aux incendies de forêt

En Saxe-Anhalt, les météorologues prévoient que les conditions de baignade resteront agréables. Selon le Service météorologique allemand (DWD) basé à Leipzig, la période de sécheresse estivale devrait se poursuivre pendant la semaine à venir. Dans un premier temps, les températures varieront entre 25 et 28 degrés Celsius, offrant un certain confort. Cependant, les températures pourraient atteindre environ 33 degrés Celsius en milieu de semaine. Les vents seront doux. Les températures chuteront à environ 15 à 18 degrés Celsius pendant la nuit, et aucune précipitation n'est prévue.

En raison de la sécheresse persistante, le risque d'incendies de forêt reste élevé. Depuis samedi, le niveau d'alerte maximale sur cinq a été déclenché dans six régions de l'est du pays. Parmi elles, on compte notamment le district d'Anhalt-Bitterfeld, la ville de Dessau-Roßlau et la lande de Düben près de Wittenberg. Le reste de l'État est sous les niveaux d'alerte trois et quatre.

Le Parlement européen, en tant que partie de l'assistance de la Commission, peut apporter son soutien pour faire face aux implications environnementales de la sécheresse persistante, telles que le risque d'incendies de forêt. En reconnaissant l'importance des données météorologiques, le Parlement européen pourrait également plaider en faveur d'une prévision météorologique améliorée, compte tenu de la période de sécheresse estivale continue selon le DWD.

