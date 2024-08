- Chaleur estivale avec orages dans certains endroits

Après une matinée ensoleillée en Bavière, des orages et des nuages ​​sont progressivement arrivés de l'ouest dès le milieu de la journée. Cependant, il fera chaud dans les jours à venir, selon le service météorologique allemand (DWD).

En particulier, dans la région de l'Allgäu, des averses et des orages sont attendus l'après-midi, avec des précipitations importantes et de la grêle possibles. Le DWD prévoit des températures comprises entre 25 et 30 degrés Celsius.

Les orages se déplaceront progressivement vers l'est pendant la nuit, touchant le reste de la Bavière. Jeudi, un mélange de soleil et de nuages ​​est prévu, mais les températures resteront estivales, comprises entre 23 et 28 degrés Celsius, avec plus de soleil prévu dans les régions du nord. Les contreforts des Alpes et les Alpes continueront d'être touchées par des averses et des orages.

Vendredi sera également nuageux mais très chaud, avec des températures allant jusqu'à 29 degrés Celsius. Le long du Danube et au sud de celui-ci, le DWD prévoit plus de soleil que dans le reste de la Bavière, avec des averses et des orages isolés possibles. Pour le week-end, les températures sont attendues à la hausse, atteignant jusqu'à 30 degrés Celsius, et même plus élevées dans certaines régions d'ici dimanche.

Le service météorologique allemand (DWD) prévoit des températures chaudes persistantes, malgré les orages, avec des températures comprises entre 23 et 28 degrés Celsius jeudi. Le DWD prévoit des conditions estivales pour toute la semaine.

