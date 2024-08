- Chaleur en Rhénanie du Nord-Westphalie pour le début de la semaine

Pour commencer la semaine, les résidents de Rhénanie-du-Nord-Westphalie devraient chercher un endroit ombragé. Les températures devraient atteindre 29 à 34 degrés Celsius le lundi, selon le Service météorologique allemand (DWD), avec des températures sur les montagnes atteignant 27 degrés. La journée sera mostly ensoleillée et sèche avec des vents légers à modérés. Une baisse des températures n'est pas attendue pour l'instant, avec une nuit tropicale prévue avec des températures de 20 à 22 degrés.

Il est prévu qu'il fasse encore plus chaud le mardi, avec des météorologues prévoyant une chaleur étouffante avec des températures entre 31 et 35 degrés. Selon le DWD, il y aura des averses et des orages fréquents pendant la journée. Localement, des conditions météorologiques graves sont possibles avec de fortes précipitations, de la grêle et des vents forts. Il pourrait également pleuvoir et faire tonnerre la nuit avec des températures de 17 à 20 degrés.

Le mercredi sera nuageux, selon le DWD, avec une chaleur étouffante et chaude à 27 à 31 degrés. Des précipitations sont à nouveau attendues pendant la journée, avec des orages, de fortes précipitations et de la grêle possibles. Les températures baisseront à 14 à 18 degrés pendant la nuit du mercredi au jeudi.

