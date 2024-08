- Chaleur de l'Aschaffenburg à Kempten - point chaud Franken

Heureux est celui qui est libre et peut aller à la piscine libre : la Bavière se dirige vers le jour le plus chaud de l'année aujourd'hui - et il pourrait faire particulièrement chaud au nord. "La Franconie a de bonnes chances d'atteindre 35, 36 degrés aujourd'hui", a déclaré un météorologue du Service météorologique allemand (DWD) à Munich. Le lundi, 35,2 degrés Celsius ont été mesurés à Neuburg an der Donau - la valeur la plus élevée jusqu'à présent cette année en Bavière. "La vague de chaleur annoncée est vraiment arrivée." Pour le reste de la semaine, le DWD prévoit un certain rafraîchissement. Il pourrait même y avoir beaucoup de pluie dans de nombreuses régions pendant le week-end, réduisant ainsi le risque d'incendies de forêt.

Il est difficile de prévoir où la température quotidienne la plus élevée en Bavière sera mesurée mardi, a expliqué l'expert. Les valeurs les plus élevées sont souvent enregistrées en Franconie inférieure. Les valeurs prévues sont encore loin du record absolu en Bavière, qui était de 40,3 degrés à Kitzingen sur le Main le 5 juillet 2015. Les records ont généralement lieu en juillet, pas en août, a déclaré le météorologue.

Mardi, le DWD a prévenu contre un fort stress thermique. À partir de l'après-midi, des orages avec de fortes pluies sont possibles, surtout dans la région alpine, et il pourrait également y avoir de la grêle localisée. La Franconie pourrait également être touchée par des orages.

Mercredi, les températures devraient atteindre un maximum de 32 degrés en Bavière. "Le week-end devraitProbablement voir une baisse", a déclaré le météorologue. Le temps sera ensuite probablement très changeant.

Mardi, le risque d'incendies de forêt était élevé dans de nombreuses parties de la Bavière, avec un risque très élevé dans certaines parties de la Franconie inférieure. Certains gouvernements régionaux ont ordonné des vols de surveillance.

Malgré le rafraîchissement prévu, les prévisions suggèrent que les températures les plus élevées mardi pourraient encore être enregistrées dans les forêts de la Franconie inférieure. Le risque d'incendies de forêt reste une préoccupation, surtout en Franconie inférieure en raison de la chaleur élevée.

Lire aussi: