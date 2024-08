- Chalamet dans le rôle de Bob Dylan à Noël aux cinémas américains

Timothée Chalamet (28 ans) incarnera Bob Dylan dans une biographie qui sortira dans les salles de cinéma américaines ce Noël. "Un Inconnu Total", réalisé par James Mangold, est prévu pour le 25 décembre, selon Searchlight Pictures. Plusieurs médias spécialisés ont annoncé la sortie du film. La date de sortie en Allemagne n'a pas encore été annoncée.

Le film de Mangold retracera le succès précoce de Dylan en tant que musicien folk jusqu'à son passage à la guitare électrique lors du festival de folk de Newport en 1965. Chalamet, connu pour ses rôles dans "Dune" et "Call Me By Your Name", interprétera le légendaire musicien avec sa chevelure en désordre et sa voix nasale. Les autres acteurs incluent Edward Norton et Monica Barbaro, avec Elle Fanning dans le rôle d'une amie de Dylan. Dylan, âgé de 83 ans, est impliqué dans la production.

