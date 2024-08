Cette station d'accueil recharge et connecte presque tout.

Pour ceux qui souhaitent connecter plusieurs appareils à leur ordinateur portable sur leur bureau et les charger simultanément, le nouveau Anker Prime Ladedock pourrait être un véritable plaisir. Il offre un total de 14 ports, des transferts de données allant jusqu'à 10 Gbit/s et une puissance totale de 160 watts.

Tout travailleur utilisant un ordinateur portable en bureau ou à domicile sait à quel point le désordre de câbles sur le bureau peut être agaçant, surtout lorsqu'on connecte des appareils standard comme un deuxième écran, une webcam ou une souris. De plus, de nombreux ordinateurs portables modernes ont trop peu de ports, et plusieurs connexions manquent. Dans de tels cas, vous avez besoin d'une station d'accueil ou d'un hub supplémentaire. Si vous voulez également charger des appareils pendant le travail, votre bureau peut rapidement devenir encombré. Le nouveau Anker Prime Ladedock A83B6 pourrait être la solution idéale dans de telles situations, car il dispose de 14 ports dans un boîtier élégant et peut charger des appareils avec une puissance totale de 160 watts (W).

Élégant et compact

La station n'est pas destinée aux voyages, car elle pèse 888 grammes. Sur le bureau, elle prend peu de place, car le dispositif de 140 × 97 × 47 millimètres se tient droit sur quatre pieds en caoutchouc non glissants et n'a pas d'alimentation externe. Le boîtier a un aspect métallique, est en plastique de haute qualité et a un design réussi.

Le câble d'alimentation est intégré, mais avec environ 1,70 mètre, il est suffisamment long pour atteindre une prise de courant près du bureau. Les nombreuses nervures de refroidissement sur le boîtier font partie du système de "dissipation thermique intelligente" qui mesure la température plus de trois millions de fois par jour et ajuste la puissance de sortie pour protéger la station et les appareils connectés.

De nombreux ports

Sur la face avant, la station d'accueil dispose de deux ports USB-C qui fournissent jusqu'à 100 W de puissance de charge, et d'un port USB-A qui fournit jusqu'à 12 W. La même sélection de ports est disponible pour les transferts de données à des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits par seconde (Gbit/s). Il y a également une prise casque à l'avant.

À l'arrière, il y a trois ports USB-A qui conviennent pour une souris, un clavier, etc. à un maximum de 480 mégabits par seconde (Mbit/s). À côté du câble d'alimentation, il y a le port USB-C qui est utilisé pour se connecter à un ordinateur portable ou à un autre PC. Il peut également charger des appareils avec jusqu'à 100 W.

Inconvénient pour les utilisateurs de Mac

De plus, il y a une prise LAN à l'arrière qui atteint jusqu'à 1 Gbit/s, ainsi que deux ports HDMI 2.0 qui peuvent faire fonctionner deux écrans 4K à 60 Hertz (Hz). Cependant, il y a une restriction qui pourrait poser problème pour certains utilisateurs. Lorsque la station d'accueil est utilisée sur un ordinateur Mac, deux écrans connectés afficheront la même image (miroir). Ce n'est pas le cas avec les ordinateurs Windows.

Il est important de noter qu'une puissance totale de 160 W est disponible, donc tous les ports ne peuvent pas fournir une puissance maximale en même temps. Cependant, il n'est pas facile de pousser la station Anker à ses limites, même si un ordinateur portable consomme 80 W ou plus.

Bonne gestion, affichage informatif

Très élégant : un petit écran bicolore montre combien de puissance l'ordinateur connecté et la Ladedock ont disponible en total. Appuyer sur le bouton en haut montre la consommation par port USB et quels ports transfèrent actuellement des données.

Normalement, la station d'accueil répartit la puissance "intelligemment", ce qui a fonctionné parfaitement dans tous les scénarios de test. Cependant, lorsqu'on utilise les deux ports USB-C à l'avant, vous pouvez également apporter des réglages individuels. Vous pouvez donner la priorité en puissance à un port, ce qui allouera un courant de charge inférieur à l'autre en "mode économie d'énergie".

Vous ne pouvez pas apporter ces changements sur le dispositif lui-même ; vous devez installer le logiciel Anker Dock Manager (Windows/macOS). Ici, vous trouverez également un manuel de l'utilisateur et pouvez mettre à jour le micrologiciel.

La station de charge Anker fonctionne efficacement. Dans le test, elle a traversé environ 90% des environ 100 watts consommés. En veille, le dispositif consomme peu, mesurant environ 1 W.

Conclusion

L'Anker Prime Station de Charge A83B6 coûte 200 euros, ce qui est un montant considérable. Cependant, pour ce prix, vous obtenez un combo-dispositif plutôt unique et de haute qualité qui offre beaucoup. Ce qui manque, c'est un lecteur de carte, et les utilisateurs de Mac pourraient être dérangés par le fait que seul l'affichage en miroir est possible sur deux écrans connectés.

Si vous cherchez une station d'accueil qui peut gérer plusieurs appareils tout en fournissant une puissance de charge importante, l'Anker Prime Ladedock pourrait être un excellent choix, compte tenu de ses 14 ports et une sortie totale de 160 watts.

Lorsque vous devez ajuster l'allocation de puissance entre les ports USB-C à l'avant de la station d'accueil, le logiciel Anker Dock Manager est un outil essentiel, vous permettant de définir la priorité en puissance et d'apporter d'autres personnalisations.

