Cette semaine, un haut fonctionnaire du Service Secret américain responsable de la surveillance des opérations de protection prendra sa retraite.

Michael Plati, un employé à long terme du Service secret avec 27 ans de service, prend sa retraite, une décision mûrement réfléchie avec sa famille depuis plus d'un an, selon une source proche du dossier.

Un porte-parole du Service secret a confirmé que le départ de Plati était une décision personnelle et a démenti les spéculations selon lesquelles des responsables l'auraient poussé à prendre sa retraite.

"Plati n'a pas été forcé de démissionner ou de prendre sa retraite par qui que ce soit. C'était sa décision personnelle", a déclaré le porte-parole dans un communiqué à CNN. "Nous apprécions ses 27 ans de service au gouvernement fédéral."

L'annonce du départ de Plati intervient à un moment où le Service secret est sous une surveillance accrue et se prépare pour le cycle électoral de 2024.

Récemment, la directrice Kimberly Cheatle a démissionné en juillet, suite à des critiques concernant des erreurs de sécurité lors de la tentative d'attentat contre l'ancien président Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie. L'agence est également sous pression constante des législateurs pour prendre des mesures contre les responsables des erreurs de sécurité.

Le nouvel directeur par intérim, Ronald Rowe, a promis d'attendre les résultats des enquêtes internes sur l'incident de tir avant de prendre toute mesure disciplinaire concernant les erreurs de ce jour.

En conséquence, plusieurs agents du Service secret de l'antenne de Pittsburgh et un membre de l'équipe de sécurité de Trump, qui ont joué un rôle crucial dans les préparatifs de l'événement du 13 juillet, ont été réaffectés à des tâches administratives et priés de travailler à distance.

Même si la retraite de Plati est une décision personnelle, le climat politique actuel pourrait amener à réfléchir à la profondeur de l'expertise et de l'expérience qui quitte le Service secret. Avec le départ de la directrice Kimberly Cheatle et la surveillance continue de l'agence, le rôle d'individus comme Plati dans le maintien de la sécurité devient encore plus crucial.

