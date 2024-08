Cette semaine, à la Convention nationale démocrate, Ella Emhoff a présenté toute sa collection de mode.

Il n'est pas inattendu pour ceux qui ont suivi Emhoff depuis que Harris a pris ses fonctions. Emhoff, signée chez IMG Models, artiste et créatrice de mode, s'est avérée bénéfique pour l'industrie de la haute couture et semble prête à amplifier son influence si elle rejoint la véritable première famille.

Pourtant, Emhoff est familièrement appelée la "Première Fille de Bushwick" - le bastion de Brooklyn pour les vingt-trentenaires créatifs et tatoués. Elle a défilé pour des designers tels que Proenza Schouler et Maisie Wilen, notamment lors de son moment marquant en robe pailletée à carreaux de chien à l'investiture du président Biden en 2021.

Au cours des dernières nuits, la jeune femme de 25 ans a laissé entendre son potentiel rôle de "première fille" à travers ses choix de tenue. Elle a porté un haut en écharpe Helmut Lang et un pantalon plissé avec un look de camouflage inspiré de Chappell Roan, suivi d'un classique costume à carreaux Thom Browne avec ses boucles naturelles attachées, portant un sac à friandises de la marque culte Puppets and Puppets. Sur Instagram, elle a légende une vidéo larmoyante, "Si vous m'avez vue pleurer à la télé, NON VOUS N'AVEZ PAS", célébrant son père, le deuxième gentleman Doug Emhoff.

Jeudi dernier, Emhoff est montée sur scène lors de la convention, révélant que sa "Momala" était entrée dans sa vie lorsqu'elle avait 14 ans - "une période notoirement difficile pour un adolescent", a-t-elle plaisanté avant de complimenter la vice-présidente.

"Comme beaucoup de jeunes, je n'avais pas tout à fait compris mes émotions, mais quoi qu'il en soit, Kamala a été là pour moi. Elle était patiente, attentionnée et prenait toujours mes sentiments au sérieux. Elle n'a jamais cessé de m'écouter et elle n'arrêtera pas d'écouter tout le monde."

Elle a partagé la scène avec la nièce et la filleule de Harris, mettant en avant l'un des thèmes privilégiés de la convention : l'importance de la famille.

Pour son discours, elle a porté une robe asymétrique bleu bébé et blanc à une seule épaule avec une taille basse et une jupe en tulle froncée. La convention a présenté diverses interprétations de la puissance féminine, mais cette tenue a conservé son attrait contemporain. Emhoff a complété le look avec le duo préféré des Gen Z, des chaussettes blanches hautes et des Mary Jane noires, tandis que le corsage mettait en valeur ses tatouages distinctifs en patchwork.

La robe a été créée par le powerhouse des réseaux sociaux, acteur et designer Joe Ando ; il a présenté la robe en ligne et a partagé sa vidéo de réaction joyeuse une fois terminée. Ando a écrit que la création avait pris trois jours et qu'Emhoff elle-même avait ajouté des détails floraux à la bretelle d'épaule.

Peut-être que cette tenue envoie un message fort aux designers pour qu'ils réévaluent les codes vestimentaires Previously followed by female leaders, first ladies, and first daughters, initiating a new era of youthful and modern political influence-dressing.

CNN's Leah Dolan contributed to this report.

Le style unique d'Emhoff, mettant en valeur des pièces de designers tels que Helmut Lang et Proenza Schouler, est devenu un élément distinctif de sa personnalité publique. Ses choix stylés lors d'événements tels que sa robe pailletée à carreaux de chien à l'investiture de Biden ont captivé l'industrie de la haute couture et ont suscité des discussions sur la rédefinition des codes vestimentaires pour les femmes leaders et les premières filles, en faveur d'une approche plus jeune et moderne.

