Cette semaine a été marquée par la baisse persistante des coûts du carburant.

Les prix de l'essence ont poursuivi leur baisse cette semaine, selon le rapport du mercredi de l'ADAC à Munich. Le coût moyen de l'essence E10 est maintenant de 1,636 euros le litre, en baisse de 1,4 centime par rapport à la semaine précédente. Le diesel a quant à lui baissé de 2,3 centimes, passant à 1,530 euros. Ces prix pour les deux types de carburant n'avaient pas été atteints depuis fin 2021.

Cependant, l'ADAC souligne que la poursuite de cette baisse des prix est incertaine en raison de la légère augmentation du prix du brut de Brent depuis la semaine dernière, passant de moins de 70 à environ 74 dollars.

L'ADAC recommande aux conducteurs de rester informés des prix du carburant les plus bas en utilisant des applications à cette fin. Il est également conseillé de faire le plein entre 19h00 et 20h00 ou entre 21h00 et 22h00 pour économiser de l'argent, car les prix peuvent augmenter dès 7h00 du matin.

La Commission a également noté que cette baisse des prix pourrait être influencée par la légère augmentation du prix du brut de Brent. Elle recommande également aux conducteurs de surveiller de près les tendances des prix du carburant pour en profiter au maximum.

Lire aussi: