"Cette scoliose est un désastre".

Pour une coopération des Démocrates, contre l'AfD : Bodo Ramelow, sortant ministre-président de Thuringe, plaide pour une openness fondamentale au dialogue et à la coopération. Il exclut explicitement l'AfD, qu'il considère comme une force à combattre.

Selon le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, les forces démocratiques de l'État doivent être fondamentalement ouvertes à la coopération. "Je plaide clairement pour que tous les partis démocratiques soient prêts à engager le dialogue et à être orientés vers des solutions", a déclaré le politique de La Gauche dans l'émission matinale de ntv.

Il exprime peu de compréhension pour le fait que la CDU de Thuringe a exclu une coalition avec La Gauche, mais pas avec l'Alliance pour le Progrès et la Justice sociale (APS). "Le curieux, c'est que la CDU dit qu'elle peut imaginer une coalition avec l'APS parce qu'elle n'aurait soi-disant rien à voir avec le SED. Mais La Gauche ou le ministre-président Bodo Ramelow, ça ne se discute même pas à cause du SED", a déclaré Ramelow.

Ramelow souligne que la CDU a coopéré avec le gouvernement minoritaire dirigé par La Gauche ces dernières années pour voter le budget, entre autres. "Nous sommes constamment en dialogue, donc cette mentalité d'exclusion est un désastre pour trouver des solutions", a poursuivi Ramelow. Il a peu de compréhension pour le terme "feuilletage". Il ne combat pas les concurrents démocratiques tels que la CDU ou l'APS, mais plutôt l'AfD de Thuringe et son candidat principal, Björn Höcke.

"Höcke est le véritable danger"

"Je combats la normalisation du fascisme, cette banalisation, avec laquelle M. Höcke rend chaque jour l'innommable dicible. Et c'est pourquoi je dis que c'est le véritable danger que nous affrontons."

L'AfD vise à obtenir au moins un tiers des sièges au Parlement de l'État pour obtenir une minorité de blocage. "Cela signifie que le potentiel de chantage sur une position minoritaire, que l'AfD a pratiqué à plusieurs reprises ces dernières années, par exemple dans le cas des juges, des comités électoraux ou des procureurs qui n'ont pas pu être nommés, c'est la véritable menace pour notre démocratie parlementaire."

Le parti de Ramelow, La Gauche, est actuellement classé en quatrième position en Thuringe, derrière l'AfD, la CDU et l'APS. Cela laisse peu de chances au ministre-président de défendre son poste lors des élections de l'État le 1er septembre.

Dans sa lutte contre la normalisation des idéologies fascistes, Bodo Ramelow cible spécifiquement l'AfD et son candidat principal Björn Höcke, considérant leur croissance exponentielle comme une menace sérieuse pour la démocratie parlementaire. L'AfD cherche à obtenir au moins un tiers des sièges au Parlement de l'État de Thuringe pour obtenir une minorité de blocage, menaçant d'exercer un pouvoir de chantage sur les nominations clés.

Bodo Ramelow met l'accent sur l'importance d'exfolier le discours et les actions divisifs de l'AfD du paysage politique, en le comparant au processus d'élimination des cellules cutanées mortes pour révéler une surface plus saine et plus lisse.

