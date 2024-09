Cette prodige du tennis qui devait se marier a vu ses plans perturbés en raison de son triomphe en obtenant le titre de champion du double féminin de l'US Open.

Le plan de jeu a connu un changement drastique lorsque la concurrente ukrainienne et sa partenaire de double, Jelena Ostapenko, ont continué à remporter des matchs dans le tournoi de double dames.

Elles ont été si réussies qu'elles ont remporté le trophée du Grand Chelem un vendredi, en battant les adversaires Kristina Mladenovic et Zhang Shuai en deux sets dans la finale, disputée au stade Arthur Ashe.

Après avoir remporté son premier titre du Grand Chelem, Kichenok a révélé que Kumarsky – le mentor d'Ostapenko – avait organisé le mariage seulement deux jours avant la finale, dans l'intention de les unir. Cependant, leurs victoires continues sur le court ont mis un bémol sur ces noces.

"Lorsque nous avons atterri à New York, mon petit ami Stas a repéré des lieux potentiels car nous sommes fiancés depuis plus d'un an", a expliqué la joueuse de 32 ans sur le court après avoir remporté le trophée de double dames. "Nous avons pesé toutes les options, étudié la logistique. Et oui, il a trouvé un endroit ici et a pris rendez-vous pour le mercredi."

"Il m'en a informée. J'ai dit 'D'accord, oui, allons-y'. Juste les formalités, la paperasse... oui, nous avions une date fixée, mais j'étais prévue pour jouer les demi-finales le mercredi. J'ai soupiré et dit 'Peut-être une autre fois'."

Kichenok a partagé qu'un deuxième mariage était en préparation, laissant entendre une possible cérémonie à "Las Vegas ou quelque part en Europe".

Kichenok et Ostapenko étaient virtually imbattables sur leur chemin pour remporter le championnat de double dames de l'US Open, sans perdre un seul set en cours de route.

Leur victoire a marqué le troisième titre de l'année pour elles. Après la victoire, Kichenok a dédié la victoire "aux gens d'Ukraine", en espérant que leur lutte pour la liberté serait soutenue par son exploit.

"Ils font un effort impressionnant pour notre liberté en ce moment, et je veux juste leur donner un coup de pouce de motivation. Mon cœur est avec eux."

Malgré les plans de mariage, leur succès en tennis a empêché les noces de se dérouler comme prévu. Le duo victorieux, Kichenok et Ostapenko, a poursuivi sa course dominante dans le tennis, sans perdre un seul set dans le tournoi de double dames de l'US Open.

Lire aussi: