Cette personne s'est démarquée comme l'une des rares femmes noires dans son cours d'ingénierie au MIT. Maintenant, diplômée, elle emploie la danse pour initier une nouvelle vague d'étudiants dans le domaine des STEM.

Née à Long Island, dans l'État de New York, élevée par un père ingénieur mécanique et une mère infirmière, ses intérêts variés ont toujours été encouragés.

"Je pense que les professions de mes parents dans les domaines STEM m'ont fait croire que je pouvais aussi réussir dans ces domaines," a déclaré Toussaint.

Elle avait une affinité pour les mathématiques, mais le studio de danse est devenu son sanctuaire, a-t-elle déclaré.

"C'est toujours été un lieu de camaraderie, de persévérance et d'apprentissage de la résilience," a partagé Toussaint.

Cette passion commune a conduit Toussaint à étudier l'ingénierie mécanique au MIT, où elle a également été capitaine de l'équipe de danse. C'est là qu'elle a découvert que les femmes noires poursuivaient rarement des études dans les domaines STEM - un acronyme pour les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Elle était l'une des deux femmes noires de sa promotion, une expérience qui a mis en évidence la nécessité d'une plus grande diversité dans ces domaines professionnels.

"Ce qui m'a le plus marquée, c'est que je ne me sentais pas si unique pour être l'une des deux," a déclaré Toussaint. "Je pensais que cela devrait être différent et pourrait l'être."

Synchroniser STEM et danse

En tant qu'enseignante de mathématiques au lycée à Brooklyn Est en 2008, Toussaint a vu de nombreux élèves qui avaient des a priori contre les mathématiques. Cela a suscité en elle l'ambition de trouver un moyen de changer la perception des enfants, en particulier pour les filles de couleur, et de les encourager à s'intéresser aux STEM.

"Je me suis mise à réfléchir à un univers où les avantages que l'on tire de la danse pourraient favoriser les résultats que l'on souhaite dans les STEM," a médité Toussaint.

En 2012, elle a créé Dance-STEM Integ, une initiative à but non lucratif qui combine la danse et l'éducation aux STEM pour rendre ces matières plus captivantes et accessibles. Aujourd'hui, le programme travaille avec des filles de couleur âgées de 8 à 18 ans dans neuf villes américaines et ses services sont gratuits pour les individus.

Les programmes scolaires et estivaux de l'organisation attirent généralement des filles qui se considèrent comme des danseuses mais qui sont réticentes envers les STEM. Grâce à la communauté de soutien et aux projets pratiques, les filles commencent à se voir comme des programmeuses, des ingénieures et des innovatrices.

"Grâce à la danse, nous créons un environnement qui semble accueillant," a expliqué Toussaint. "Et avec cet espace, nous pouvons présenter quelque chose qui semble un peu intimidant."

Éclairer la scène avec STEM

Au lieu d'enseigner la danse et les STEM séparément, le programme les fusionne. En petits groupes, les filles développent des chorégraphies qui intègrent des éléments de STEM tels que des bandes LED qu'elles codent pour s'allumer en rythme avec la musique. Elles construisent également des chansons grâce à l'informatique qu'elles intègrent dans leur performance.

"Au début, j'aimais vraiment la partie danse," a déclaré Myrtha Plaisime, 14 ans, participante de STEM From Dance. "Puis, lorsque nous sommes passés à l'aspect STEM, j'étais un peu sceptique au début, mais nous avons finalement approfondi l'aspect STEM. J'ai finalement compris que les STEM pouvaient s'entremêler avec mes intérêts les plus profonds."

Le dernier jour du programme, les filles présentent leurs chorégraphies à leur famille et à leurs amis. Ce jour est important pour Toussaint, elle espère que les filles s'en souviendront.

"Ce sentiment qu'elles ont, nous voulons qu'elles s'en souviennent et... qu'elles se souviennent qu'elles sont félicitées pour leur engagement dans les STEM," a déclaré Toussaint. "Ainsi, lorsqu'elles affrontent un problème de mathématiques difficile, elles se rappelleront : 'Je suis capable de surmonter les défis.'"

Toussaint espère que en montrant que les filles de couleur peuvent exceller dans les domaines des STEM, cela transcendera la simple représentation.

"Je crois que la solution à certains des problèmes les plus pressants du monde dépend de la présence de ces filles dans la pièce car elles ont un ensemble unique d'expériences de vie," a déclaré Toussaint. "Elles sont créatives, intellectuelles, curieuses, artistiques et elles apporteront un ensemble distinct d'idées à la table, il est donc essentiel qu'elles soient représentées."

Impatiente de contribuer ? Découvrez le site web de Dance-STEM Integ et découvrez comment aider.

Pour faire un don à Dance-STEM Integ via GoFundMe, cliquez ici

"Travailler avec nous à Dance-STEM Integ, j'ai vu comment le programme a aidé des filles à surmonter leurs peurs vis-à-vis des matières STEM," a partagé Toussaint.

"Notre objectif est de montrer à ces filles qu'elles peuvent exceller dans les domaines des STEM et que leurs perspectives uniques sont essentielles pour résoudre les défis mondiaux," a insisté Toussaint.

