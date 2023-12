Cette peinture ultra-blanche pourrait refroidir les bâtiments, réduisant ainsi les besoins en climatisation

Cette peinture, mise au point par des ingénieurs de l'université de Purdue (Indiana) dans le cadre d'un projet de six ans, est capable de réfléchir jusqu'à 98,1 % de la lumière du soleil et donc de refroidir les bâtiments, selon un communiqué de presse.

Contrairement à la peinture traditionnelle, la peinture "ultra-blanche" est fabriquée à partir d'un composé chimique appelé sulfate de baryum, qui est également utilisé dans la production de cosmétiques et de papier photo.

Les particules de sulfate de baryum, de taille variable, "diffusent" les rayons du soleil et peuvent même refroidir les surfaces environnantes immédiates.

La peinture blanche est utilisée depuis des siècles dans les climats chauds pour rafraîchir les bâtiments, mais cette nouvelle formule absorbe beaucoup moins la lumière du soleil et donc la chaleur, selon les chercheurs.

Alors qu'une peinture ordinaire absorbe entre 10 et 20 % de la lumière du soleil, la nouvelle peinture n'en absorbe que 1,9 % - une quantité suffisamment faible pour permettre à un bâtiment de perdre de la chaleur dans l'ensemble, ont-ils expliqué.

"Si vous utilisiez cette peinture pour couvrir une surface de toit d'environ 1 000 pieds carrés, nous estimons que vous pourriez obtenir une puissance de refroidissement de 10 kilowatts. C'est plus puissant que les climatiseurs centraux utilisés dans la plupart des maisons", a déclaré le chercheur principal Xiulin Ruan, professeur de génie mécanique à Purdue.

Les chercheurs ont déclaré que la nouvelle peinture blanche était si blanche qu'elle était l'équivalent du noir le plus noir, le "Vantablack", qui absorbe jusqu'à 99,9 % de la lumière visible.

C'est "la plus froide jamais enregistrée", affirment-ils, capable de maintenir les surfaces 19 degrés Fahrenheit plus fraîches que les autres environnements ambiants pendant la nuit, et 8 degrés Fahrenheit plus bas lorsque la lumière du soleil est forte.

Lukas Schertel, expert en diffusion de la lumière à l'université de Cambridge, qui n'a pas participé à la recherche, a déclaré à CNN que les résultats étaient potentiellement intéressants et que la peinture, si elle était utilisée à l'échelle industrielle, pourrait avoir un impact positif sur le climat en réduisant la consommation d'énergie.

Il a déclaré que la recherche sur les peintures réfrigérantes avait gagné du terrain ces dernières années et que si elles étaient appliquées à l'échelle industrielle, notamment sur les générateurs et autres machines qui dégagent de la chaleur, elles pourraient en théorie "avoir un impact global sur l'efficacité énergétique".

Le défi consisterait à encourager l'adoption commerciale, a-t-il ajouté, et pour ce faire, la fabrication de la peinture devrait être modulable et abordable.

Les matériaux utilisés dans la formule sont déjà "relativement largement disponibles", a-t-il ajouté, mais un fabricant devrait "en assurer la rentabilité".

