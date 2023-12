Cette mosaïque de coquillages et de coraux, vieille de 2300 ans, vient d'être découverte sous Rome.

Estimée à environ 2300 ans, l'œuvre fait partie d'une plus grande demeure aristocratique, située près du Forum romain, qui fait l'objet de fouilles depuis 2018.

Mesurant près de cinq mètres de long et représentant des vignes, des feuilles de lotus, des tridents, des trompettes, des casques et des créatures marines mythologiques, la scène en mosaïque a été minutieusement créée à l'aide de nacre, de coquillages, de coraux, d'éclats de verre précieux et de mouchetures de marbre. La pièce est encadrée de cristaux polychromes, de travertin spongieux et de carreaux bleus exotiques de l'Égypte ancienne.

Ce qui rend cette découverte "inégalée", a déclaré l'archéologue Alfonsina Russo, responsable du parc archéologique du Colisée en charge du site, ce n'est pas seulement l'incroyable conservation de la mosaïque, mais aussi sa décoration qui présente des scènes de célébration de batailles navales et terrestres probablement financées - et gagnées - par un mécène aristocratique extrêmement riche qui commémorait les victoires sur ses murs.

La complexité des représentations de la victoire sur la mosaïque a surpris l'équipe travaillant sur le projet. Elles montrent une ville côtière fortifiée avec des tours de guet et des loggias - ce qui, selon M. Russo, pourrait être un lieu idéal ou réel - assise au sommet d'une falaise dessinée avec des morceaux de travertin. On y trouve également des scènes de voiliers aux voiles relevées, ainsi que des représentations de monstres marins mythiques engloutissant des flottes ennemies.

Les archéologues tentent de déterminer si les branches de corail délicates - et coûteuses pour l'époque - utilisées dans l'exposition provenaient de la Méditerranée ou de la mer Rouge (les océans les plus proches et les plus couramment utilisés par les Romains pour extraire des matériaux). Selon l'équipe, une pâte de verre bleuâtre rare, également présente dans le décor, provenait probablement de l'ancienne ville égyptienne d'Alexandrie.

Cette salle de banquet, qui mesure 25 mètres carrés, n'est qu'un espace parmi d'autres au sein d'une "domus" (le mot latin pour maison) répartie sur plusieurs étages", a déclaré M. Russo lors d'une interview accordée à CNN. "Dans l'Antiquité, lorsque de puissantes familles nobles habitaient la colline du Palatin, il était de coutume d'utiliser de riches éléments décoratifs comme symbole de l'opulence et du rang social élevé.

La chambre, qualifiée de "joyau" par Russo, était une salle de banquet extérieure donnant sur un jardin, probablement utilisée en été pour recevoir des invités.

Un espace aussi élaboré aurait également été utilisé pour impressionner les invités avec des jeux d'eau, très populaires dans la noblesse de l'époque. "Nous avons trouvé des tuyaux de plomb encastrés dans les murs décorés, construits pour acheminer l'eau dans des bassins ou pour faire jaillir des fontaines afin de créer des jeux d'eau", a déclaré M. Russo.

Marco Rossi, professeur d'antiquités romaines et directeur du laboratoire de mosaïque de l'Università degli Studi di Roma Tre, a souligné que ces salles de banquet d'été n'étaient pas seulement un lieu de détente pour les hôtes et les invités, mais qu'elles étaient également utilisées par le propriétaire de la demeure comme un signe de sa richesse et de son rang.

"Les mosaïques se trouvent généralement sur les sols, mais celle-ci s'étend sur tout le mur frontal et a été incroyablement bien conservée", a déclaré M. Rossi à propos de cette pièce. "Elle n'a pas été abîmée par le poids des débris - comme cela peut arriver à certaines mosaïques sur le sol - et malgré sa délicatesse, elle n'a pas été ébréchée au cours des siècles".

La découverte d'une mosaïque murale entière est extrêmement rare, ajoute M. Rossi, notamment parce que ces pièces sont plus délicates que celles du sol, qui ont été conçues pour être piétinées et résister à la pression.

Selon les scientifiques, l'emplacement de la grande demeure a également contribué à la préservation du mur. Située sur le flanc du célèbre Palatin de Rome, puis recouverte par des siècles de boue et de terre au gré des mouvements de terrain, la structure et les trésors qu'elle renferme ont été protégés de l'air et de la lumière par des couches de terre.

Si cette nouvelle découverte a encore beaucoup de secrets à révéler - pourquoi la propriété a été abandonnée et depuis combien de temps, par exemple -, M. Russo pense qu'il y a un mystère que les archéologues pourraient peut-être élucider : l'identité de son propriétaire, vraisemblablement un homme d'affaires : L'identité de son propriétaire, probablement un sénateur romain.

"Cette personne était si riche qu'elle pouvait se permettre d'importer des éléments aussi précieux de tout l'empire pour décorer cette demeure", explique M. Russo. "Nous n'avons rien trouvé jusqu'à présent qui puisse nous éclairer sur son identité, mais nous pensons que des recherches plus approfondies pourraient nous permettre d'identifier la famille noble.

Mme Russo et son équipe prévoient d'ouvrir l'espace au public au début du mois de janvier. "Nous continuerons à creuser les autres couches et zones de ce lieu évocateur (pour essayer d'en découvrir davantage)", a-t-elle déclaré. "C'est vraiment une incroyable démonstration du luxe romain.

Source: edition.cnn.com