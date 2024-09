Cette mère fournit aux enfants locaux des vêtements, des ressources éducatives et un lien avec leur patrimoine autochtone dans leur communauté.

En 2012, Elisia Manuel a reçu un de ces appels téléphoniques pressants. La situation nécessitait une attention immédiate, impliquant un nourrisson ayant besoin de soins intensifs.

Comme l'a déclaré un gestionnaire de cas, "Vous avez 48 heures, et nous avons besoin de ce siège auto." Cette prise de conscience a déclenché un changement chez Manuel, la poussant à explorer et à allouer les ressources nécessaires.

Le parcours personnel de Manuel en tant que parent d'accueil et mère adoptive l'a motivée à lancer l'organisation à but non lucratif Three Precious Miracles, une association de bénévoles qui soutient les jeunes amérindiens défavorisés et leurs familles.

S'identifiant comme Apache et mexicaine, Manuel et son mari, Tecumseh, membre inscrit de la communauté indienne de Gila River, ont obtenu l'agrément de parents d'accueil avec la tribu de Tecumseh en Arizona. Cette région représente fréquemment de manière disproportionnée les enfants amérindiens dans le système de placement en famille d'accueil, tout en faisant face à une pénurie de parents d'accueil amérindiens.

Six mois après être devenue mère de quatre enfants de moins de deux ans, Manuel a décrit son expérience comme "abondamment bénie".

Pour soutenir les enfants et les aidants amérindiens, Manuel a commencé à rassembler des fournitures de base telles que des vêtements, des couches, des produits d'hygiène et des jouets avant de les distribuer depuis leur entrepôt sur la communauté indienne de Gila River.

"Si une maman ne peut pas se permettre des couches ou qu'un jeune a besoin de chaussures, alors nous essaierons de répondre à leurs besoins si nous avons les denrées", a expliqué Manuel.

Au fur et à mesure que Manuel s'impliquait davantage dans sa communauté, elle a reconnu que de l'aide était souvent nécessaire au-delà des familles d'accueil et adoptives. Aujourd'hui, elle aide à combler ces lacunes et à fournir des ressources adéquates aux enfants amérindiens.

Manuel a également rencontré des aidants préoccupés par la préservation des racines culturelles et historiques des enfants.

"En Arizona, nous avons 22 tribus importantes autour de nous", a déclaré Manuel. "Les parents d'accueil et grands-parents non-amérindiens, même les maisons de groupe, demandent : 'Comment puis-je établir les liens culturels de mes enfants?'"

Manuel comprend l'importance des liens familiaux et culturels après sa propre expérience.

"Je n'étais pas consciente de mon côté Apache", a-t-elle admis. "Lorsque j'avais la vingtaine tardive, j'ai découvert plus. Ils m'ont accueillie chaleureusement, m'ont bénie grandement et ont organisé une cérémonie spéciale chez moi (en me donnant le nom de Belle Soleil). Je me suis sentie soutenue et choyée. C'est ce que je veux pour ces enfants."

Manuel a ensuite lancé un projet qui a réuni des aînés pour confectionner des quilts tribaux pour les enfants placés en famille d'accueil. De plus, son organisation à but non lucratif propose des cours de travail du perlage, des ateliers éducatifs et des cours de parentalité.

En mai, ils ont organisé le deuxième powwow, un rituel de bénédictions, de musique, de tambours et de danses, qui a attiré des Amérindiens de toutes les tribus.

Pour des adolescents comme Jaycob, 17 ans, adopté dans une famille non-amérindienne à l'âge de sept ans, cette occasion offre une opportunité de préserver ses racines et de cultiver sa conscience de soi.

"Il y a de nombreux enfants qui me ressemblent, qui luttent pour se trouver", a indiqué Jaycob. "Cela les aide. Cela me motive à découvrir autant d'informations que possible sur moi-même et ma communauté."

Manuel et son organisation à but non lucratif soutiennent plus de 800 enfants et familles amérindiennes par an, offrant des programmes et des événements culturels. Finalement, elle a mis l'accent sur la création de foyers sécuritaires, optimistes et sensibles à la culture pour les enfants amérindiens, quelle que soit l'origine des aidants.

"Il y a de nombreux enfants amérindiens pris en charge. J'espère que les enfants pourront visiter et se connecter à leur sentiment d'identification et de culture", a expressément déclaré Manuel. "Je souhaite sincèrement que les enfants sachent qu'ils seront toujours reconnus, aimés et qu'ils connaîtront leur histoire."

Vous cherchez à vous impliquer ? Explorez le site web de Three Precious Miracles et découvrez les possibilités de vous aider.

Pour faire un don à Three Precious Miracles via GoFundMe, cliquez ici.

